蔡思貝探索索科特拉島　余文樂學習野外溝通術

台慶月全新綜藝節目《與天地對話》有別於一般旅遊節目，4位藝人姜皓文、蔡思貝、余文樂、林盛斌（Bob）分別踏足南也門、索科特拉島、澳洲昆士蘭大堡礁、及北領地紅土地區，就「身處逆境如何自處」、「人生最可怕是甚麼？」、「你信命運？」及「人生為何而活」四大主題、透過一連串「自問自答」進行自我探討。

當中思貝探索的索科特拉島，除了一星期只得一班機，更需要有特許批文才能入境，每年只批准3千個旅客登島，坐了30小時飛機才抵達當地的思貝，在節目中亦強調：「我哋係香港電子傳媒第一個嚟到呢度拍攝。」

為配合以上4個地方的浩瀚美景，製作組找來音樂人張家誠為節目創作主題曲及配樂，鍾鎮濤（阿B）為節目名題字及作聲音導航。阿Bob及余文樂會與所到地方的原住民及族人互動，體驗原住民最原始的烹調方式，及向身處熱帶雨林的族人學習森林求生及野外溝通術，單是簡單的一句「Hello」已力量十足，令樂仔笑得開懷，從而真切感受到生活原來可以咁簡單：「我自己唔會逼自己好似以前咁大壓力做嘢。」到底樂仔此話何解？至於姜皓文及思貝，則分別遇上「罷工的騾仔」及障礙重重的沙漠及美麗草原探索之路，思貝除了要逆風爬上超斜沙坡，又於渡海期間踩到蠔殼受傷，並不是一般的歎世界旅遊節目。

節目還曝光了「鐵漢」模樣的姜皓文，原來對搭飛機有恐懼症，太長時間的機程會令他感到極度不安，他說：「其實超過8個鐘我都已經係極限，仲要轉機，全程10幾個鐘頭，係有啲壓力嘅。個人愈嚟愈大，就開始對坐飛機有啲壓力。」