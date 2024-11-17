張敬軒尾場騷黃牛飛炒到7千蚊　驚喜宣布明年加開4場

張敬軒自去年於倫敦人綜藝館所舉行的兩個系列演唱會以來，每次門票開賣均秒速售罄，又試過因為太多人擁入網站購票導致「冧server」，幾乎每次開show都一票難求。雖然17號晚尾場，但門票依然被黃牛炒至7000多元一張，十分誇張，有見及此，主辦單位宣布加開2025年1月11、12、17及18日4場。

16號晚的演唱會上出現特別嘉賓，軒仔指唱了14場，16號晚是首次有種考試的感覺：「因為我人生之中其中一位偶像、可以話係我嘅音樂啟蒙老師嚟咗。」他回憶大約是90年的時候，經常聽一張很經典的唱片及一個演唱會的錄影帶：「所以我覺得今晚係我嘅職業生涯當中一個十分之Remarkable嘅一晚，我要喺度多謝陳慧嫻小姐，多謝你。」然後對着慧嫻「表白」：「你知道嗎？你喺去讀書之前嘅演唱會，我真係由頭睇到落尾，我由Opening一路到Closing，甚至乎成個《跳舞街》嘅Step我都仲跳得出。以下呢首歌可以話係我未變聲嘅時候我唱得最似你，因為我學緊咬字，同埋我覺得你好靚，嗰個演唱會個頭紗同埋嗰條裙，我每次唱呢首歌嘅時候我都覺得好似有一個任務喺身，送畀大家呢首歌《夜機》。」隨後軒仔又向粉絲表白：「開演唱會令自己叉爆電，因為有粉絲滿滿嘅愛。」

完show後，軒仔一如以往走到場館外跟「接放學」的歌迷見面，對歌迷的訴求有求必應，除了不斷向歌迷送上各式各樣的祝福。而未開show前，歌迷已於網上紛紛「呼籲」軒仔唱鄧小巧的《神愛世人》，「接放學」時，軒仔終首次唱出：「好好好，嗱，我未認真學隻歌，我第一次唱，我自己喺屋企沖涼房唱，我成日聽。」然後便唱出一段副歌，唱畢後笑說：「失禮晒小巧㖭。再一次多謝大家，大家玩得好開心，係玩我玩得好開心呀，哈哈。」