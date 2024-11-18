【是日通勝】

農曆十月十八

甲辰年 乙亥月 丙戌日

吉時：上午5時至7時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、上午9時至11時、晚上7時至9時

宜：大事勿用

忌：詞訟、遠行

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：25、43、32

幸運顏色：金色、銀色、白色

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：得財全不費工夫，但大前提是要認真工作。

金牛座：生活稱心如意，趁機作自我檢討會有得着。

雙子座：運氣好到不得了，能在職場競爭中佔優勢。

巨蟹座：不滿現狀，與其怨天尤人，不如做好自己。

獅子座：事業運平平，工作進度有可能受別人拖累。

處女座：工作表現受肯定，宜再接再厲，成功在望。

天秤座：心不在焉，難集中精神做事，勿作重大決策。

天蠍座：愛情處於弱勢，處事猶豫不決會帶來惡果。

人馬座：獲好運氣加持，專注事業發展，易有得着。

山羊座：運勢墊底是暫時性，遇上麻煩要保持樂觀。

水瓶座：謀事一波幾折，宜保持冷靜，勿輕言放棄。

雙魚座：事業運最差，不改變躺平心態，遲早出事！

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）虎 事業旺

（跌）龍 桃花弱

鼠：責任感強，易獲別人信任，有利事業。

牛：主動向愛人表關懷，感情關係更牢固。

虎：事業運上升，求職者易覓得合適職位。

兔：人緣不錯，能於社交活動認識新朋友。

龍：是日沖煞，桃花較弱，脫單時機未到。

蛇：做事快靚正，有棘手任務應盡快處理。

馬：有機會出差工作，是一展才華的時候。

羊：財運下降，需預留款項應付額外開支。

猴：工作不順，容易萌生轉換環境的想法。

雞：感情遇考驗，失約遲到要盡可能避免。

狗：跟同事的關係得到改善，工作更順暢。

豬：工作運一般，粗心大意易令細節出錯。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

思路決定出路，格局決定結局

人的一生，其實像劇本，早已編寫好的，只可以找出當中的密碼，再決定怎樣攻守而已。這是我對中華老祖宗文化研究和實戰多年所得出來的智慧，不是坊間所謂大師所創造出來。

宇宙秘密，人算永遠抵不過天算，自以為活得太精明的人，看似腰纏萬貫，往往利用陰招迷惑你、俘虜你，口甜舌滑，自吹自擂，沒有道德底線，使你自動獻上財富，最終人財兩失。但請放心，這個世界是有因果的。

善良老實人背後，隱藏的力量千萬不要輕視，特別是那種有着信仰和修行的人士，他們的磁場是非常強大的，背後一定有其守護神，猶如隨身保鏢，誰欺負他誰倒霉，走着瞧。這些人可能很大度，不會跟別人斤斤計較，或者跟本不屑於跟別人計較，你可能覺得他拿你沒有辦法。信不信由你，有時候不必他親自動手，其背後的守護神可不是好欺負的，這是因果平衡。至真至善的人，命裏自帶保鏢，老實善良的人總是如有神助。那些不醒覺的人，雖然佔了別人便宜，出得來混都是要還的，最後把自己福報也吸走，變成一個孤家寡人，必然往下坡路走。

道法雖寬，只渡有緣之人。你渡不盡天下人，永遠不要介入他人的因果，眾生皆苦，惟有自渡，早些遠離因緣，好運才馬上轉動。