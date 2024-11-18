容祖兒失聲風波後首獻唱　頂硬上絕不欺場

樂壇天后容祖兒本月頭為內地綜藝《聲生不息港樂季2》錄影時，因身體不適而失聲，雖然未能錄影節目，但因不想令歌迷失望，照原定劃計劃往懷化出席音樂騷，為未能獻唱而親身鞠躬道歉。事隔逾半個月，祖兒終於可以開聲，日前出席假廣州舉行的音樂派對，是她病愈後首度公開獻唱，更一口氣唱了《PRETTY CRAZY》、《煙霞》、《心之科學》、《就讓這大雨全都落下》、《心淡》及首度在內地演繹的《連續劇》，令歌迷大為感動，每首歌都大合唱，還感恩只需花費約105元港幣，可以聽到天后唱足6首靚歌，而同台還有師妹許靖韻及其他內地歌手。

祖兒在騷上表示狀態不太好，但她仍落力唱Live，絕不欺場，又表示：「這幾個月都是所有流感的高峰期，真的要身體健康，要多保重，謝謝你們，我會努功的，非常開心，現在的狀態還比綵排的時候有進步，我有跟後面的朋友打招呼，要不然他們說我沒有禮貌，你們真的很幸運，因為在綵排的時間還在下雨，但現時天公作美，謝謝上天。最近我參加了一個夢寐以求的音樂綜藝節目，會唱很多廣東歌，希望到時間你哋會支持我。」

她亦在社交網上載音樂派對的相片及短片，又轉載粉絲的留言謂：「好開心見到佢開心嘅樣，可以開番聲，佢比任何人都開心，而我哋見到開心，我哋就開心。」其中主持表示和粉絲一直會支持她時，眼濕濕的祖兒感動到做出想喊的手勢。