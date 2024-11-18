黃劍文回港被粉絲圍　澳洲街頭偷雞Busking 45分鐘

《中年好聲音》黃劍文早前隨藝人之家到澳洲做短宣分享見證，晚上（17日）乘航班返港，獲數十粉絲手持應援物及鮮花到機場接機。劍交甫步出閘口即引來粉絲歡呼，他邊行邊跟粉絲打招呼，並主動走到粉絲前跟大家大合照，冧爆粉絲。

他表示於澳洲逗留了三星期，當中兩星期於墨爾本及布里斯本共舉行了12場佈道會，並到了學校和老人院探訪，透露有90歲婆婆對他們到來演出表示感激：「可能疫情後少咗歌手去探訪，佢哋一見到我哋嚟唱歌就好開心。（有市民認得你？）喺街間中都有人話認得我，因為當地有唔少香港人，話有睇《中年好聲音》。」他表示完成短宣後，自己在珀斯多留了5天到處遊玩：「12年無返過珀斯，當年喺度做人生首個Busking，周圍環境變咗好多，今次都有申請做Busking，以前好快就批，但依家要成個星期先批，變咗趕唔切。」他笑指仍照唱了45分鐘，之後有人告訴他現在條例有變，又指聽別人Busking，自己都很開心和感動：「今次都叫做有咗少少成績再返去，回望返以前嘅努力都係值得嘅。」

他透露回來後要努力宣傳新歌《默默》，笑指於澳洲期間也隨身帶備宣傳咭仔，短宣時亦不忘派發。另他表示稍後會為黑妹的演唱會擔任嘉賓，要開始好好準備。