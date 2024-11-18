Lisa超短熱褲辣舞冧台迷　高雄見面會萬人朝聖

韓國人氣女團BLACK PINK泰籍成員Lisa，上周一（11日）在新加坡舉行見面會，為Solo亞洲巡迴粉絲見面會《LISA Fan Meetup in Asia 2024》揭開序幕，她於9日內走勻5城市，並將於明天（19日）假亞博Arena會港迷！

昨晚（17日）Lisa移師台灣高雄巨蛋會台迷，吸引萬人熱捧，球星林書豪與弟弟林書緯結伴朝聖。她以《LALISA》一曲火辣開場，穿上短身上衣配搭熱褲，大騷小蠻腰及招牌美腿，比新加坡、印尼雅加達及家鄉泰國曼谷的見面會場更性感火辣，明益台迷！

相隔近兩年再訪台的Lisa，甜笑用中文說「謝謝」，雖然只表演了5首歌，但此行特地帶了12位舞者同行。她在分享環節中，表示難忘上次來台慶功宴吃火鍋，又透露喜歡番茄口味的湯底。大會準備了原味、芝士及火腿的蔥抓餅讓她品嘗，她吃了一口後高呼「我喜歡This」笑言可以每天早餐也吃蔥抓餅，之後再喝了口珍珠奶茶，興奮謂：「這個沒有很甜，我也喜歡」。

主辦於活動前舉辦「紅地氈活動」，再於見面會上，由Lisa揀選5位最佳造型的粉絲，最終優勝者是來自高雄的變裝皇后Rico，他上台後激動表示：「感謝Lisa再度來到自己的家鄉開唱，更浮誇說因為對方實在太美，讓他差點暈倒台上。」全場爆笑。而Lisa於演出前一天乘坐私人飛機抵台時，出動8輛保母車護駕，排場十足。