小S被導演彈唔係專業演員　整喊楊謹華勁自豪

台灣名主持徐熙娣（小S）以詞鋒銳利見稱，她間中也有在影視作品中演出，近日卻在節目上慘被導演狠批不是真正演員，令她啞口無言。由楊謹華與謝盈萱主演的台劇《影后》好評如潮，近日該劇導演嚴藝文與演員現身小S主持的綜藝節目《小姐不熙娣》擔任嘉賓，期間導演直言沒有想過邀小S演出《影后》，小S反問：「是因為我主持人的色彩太鮮明嗎？」導演解釋：「因為大家看到你就會覺得是小S，所以你要變成一個角色，我覺得可能要花更大的功夫。」小S聞言自嘲：「就是你想要找真正專業的演員？」想不到導演直認不諱說：「是的！」令全場爆笑。

另外，除了笑聲外，楊謹華在節目上淚灑當場，導演大爆楊謹華拍攝一場想把感情挽回的重頭戲，雖然已拍了8、9遍，楊謹華亦已筋疲力竭，但導演仍是覺得沒有達到最想要的感覺，跟她說再重來一次好嗎，如果這一次沒有就算，楊謹華忍不住說：「你的戲真的很難演，我不想演戲了。」幸好最後那一次是完美演繹，此時小S問楊謹華：「你說不想演戲，當時是甚麼情緒？在生自己的氣嗎？」楊謹華眼泛淚光點頭，小S見到自己把對方問哭後笑言：「我是不是還滿會主持的。」隨即向她遞上紙巾及攬攬，又指女演員其實是很脆弱的，楊謹華解釋：「就是真的想做出最後的掙扎，有時候講出來其實是對自己講話，我覺得女演員命很賤的一個地方就是愈難達到的東西，我們身體其實是很誠實的，說出來跟心裏面跟嘴巴是這樣，但身體就是一直去實現這件事情。我記拍的時候是快要殺青的時候，每個人都是很珍惜，很把握不想浪費任何一個情緒跟狀態，就是覺得沒有達到我們兩個人覺得更好的。」