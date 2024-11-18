虞書欣新劇爆紅再開團綜　丁禹兮忽然同祝緒丹曖昧？

內地95後小花虞書欣主演的劇集《永夜星河》口碑收視雙收，撼贏同期播出由死敵趙露思主演的《珠簾玉幕》，令虞書欣人氣登頂。近日虞書欣偕《永》劇拍檔丁禹兮現身綜藝節目《你好星期六》，帶挈節目收視高企，並創下收視率歷史最高，認真犀利！

另外，由於《永》劇反應好，最近原班人腳錄影團綜，在路透中見到虞書欣被丁禹兮背起玩遊戲。不過，有網民以「明星特權」為標題爆料，控訴被《永》劇演員搶走早已訂下的房間。網友透露1個月前已訂好位於潿洲島酒店的海景房，然而出發前3天被通知更改房型，後來他才知道《永》劇的劇組在該酒店錄影團綜，酒店把最好的房間留給藝人，所以臨時改掉其他客人的房型，令他十分無語，酒店跟他協調表示可以幫他要明星簽名照，作為更改房型的補償，網友不接受並直言真的把我氣笑了，最後酒店才同意退回房價。有粉絲認為是該酒店的問題，明星可能並不知情。

雖然虞書欣與丁禹兮CP大受歡迎，然而，不少網民指丁禹兮在線下活動中看劇中女二祝緒丹的眼神曖昧，祝緒丹近日在直播中作出澄清：「有人說小丁看我的眼神比較深情，是不是有點甚麼怎麼樣的，他就是看好朋友的眼神啊。」她強調大家是關係特別好的朋友，讓大家不要亂說：「這樣子我們很容易在一起錄節目的時候有心理負擔，明明大家都好好的。」