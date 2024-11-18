中菜美饌　細味地區風味

中菜菜系博大精深，除有經典菜式，新派的煮意也不少。坊間有經驗豐富的大師傅坐鎮，近年亦有不少年輕大廚抬頭，為客人打造合時又富創意的限定菜單，為大家帶來不同的地區風味，感受到中菜的細膩。

精緻粵菜

美味而富變化的粵菜， 一向是本地中菜的主流。尖東五星級酒店米芝蓮星級中菜廳於11月22日，由集團中菜總廚梁燊龍師傅和前餐廳中菜總廚葉志祥師傅合作打造8道菜美酒晚宴，菜式包括紅燜瑞裙邊配25頭原隻中東鮑、鮮荷葉雲南火蒸厚件黃皮老虎斑、生拆鮮蟹粉珍寶老虎蝦球及潮汕25年菜圃瑤柱大黃魚炒飯等矜貴菜式，到時會有特選酒莊不同年份的美酒配搭，更加吸引。

惹味蝦饌

來到冬季，很多海鮮正值當造。尖沙咀五星級酒店高級中菜廳於即日至2025年1月28日推出蝦‧盛宴菜單，黃皓勤師傅會以不同種類的蝦入饌。如開胃菜香辣汁拌桂蝦，桂蝦加芥蘭和青瓜配搭，再加自製辣汁，爽口鮮辛。黃湯玻璃蝦球蒸蛋白選用大虎蝦配薑汁蛋白和傳統黃湯，豬網油脆蝦卷則外脆內酥，配柚子醬油吃剛好去膩。其他有藤椒三葱爆虎蝦、雙式剁椒蒸大海蝦和櫻花蝦醬臘味河蝦炒鴛鴦飯，各有特色。

現代港味

港式味道相當富人氣，星級點心小炒店於尖沙咀開設全新主題概念店，標榜為客人帶來港式體驗。招牌菜有蜜汁叉燒，選用石澳產梅菜製作的家鄉梅菜燜扣肉，以及原隻新鮮龍蝦豆豉脆生麵、甜酸咕嚕肉粒和芝士焗蟹蓋等。點心有活神花米網紅米蝦腸、金黃榴槤酥、原隻鮑魚雞粒盞及話梅冰釀水晶糕等，選擇多元化。

閩南美食

除了粵菜，坊間亦有不少風味菜式。金鐘五星級酒店福建餐廳和廈門餐廳合作於11月27日及28日推出聯乘晚宴，6道菜嘗味菜單有松茸芋絲河田雞拌響螺片，廈門風味潤餅會加入小牡蠣、虎蝦和時蔬，其他有12頭南非鮮鮑魚燉紅菇番鴨湯、廈門沙茶西班牙紅蝦、永安黃椒醬蒸巴浪魚、同安封肉、閩清糟菜燒牛肝菌和頭水紫菜海鮮炒飯，最後以傳統花生湯配酥皮年糕及百香紅茶凍糕作結，客人亦可按喜好單點選擇菜式，度過一個閩南美食之夜。

創意辣饌

香辣料理有很多名菜，也有很多地道小食和菜式。剛於灣仔開分店的四川料理店，主打川渝地區的重慶小麵和成都冒菜，各位可大啖經典重慶小麵、重慶豌雜麵、香滷肥腸小麵、乾拌抄手雲吞，冒菜系列有超過20款選擇，灣仔店也有供應無限時任食串燒放題。新店搜羅多款精釀啤酒，店內供有自動售賣機，準備由營區師設計以微糖丶高纖丶低卡路里為準則的飯糰，健康用餐，另還有中式點心早餐供應。品牌同時於將軍澳開分店，會提供新店優惠，想吃請留意。