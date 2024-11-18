《破•地獄》破6,000萬　許冠文當衛詩雅係自己個女

藝人許冠文、衛詩雅、艾妮、劉若寶和導演陳茂賢今日（18日）現身銅鑼灣，出席電影《破•地獄》海報劇照展傳媒體驗日活動，英皇集團主席楊受成亦有出席，同場宣布電影票房衝破6,000萬，氣勢強勁！大會更特意預備蛋糕，為本月24日生日的衛詩雅送上祝福，她笑言今年是她最後一次3字頭和「衛小姐」身份慶生。

許冠文台上表示第一日已跟別人指《破》是喜劇：「睇完喊完覺得世界變靚，釋放自己。」他恭喜老闆楊受成有獨到眼光，因今次題材特別仍願意放膽投資，指自己當初看劇本時已經想喊，又讚導演有自己一套：「就係今日呢套戲，令全港觀眾都明白，就連我拍拍吓都忘記咗衛詩雅係演員，直頭當咗佢係我個女！希望今次唔止破地獄仲要破紀錄，香港電影依家仲好困難，希望呢部戲帶動未來港產片有更高票房紀錄。」

他表示近日心情興奮，自己幾十年來一直度橋，希望令人開心走出困悶局面，並大讚導演厲害：「喺街有人同我講話咁多年同我一齊笑，依家同我一齊喊，從來未試過有咁嘅魔力！呢部戲可以令人釋懷，香港局面睇通啲，破完地獄重新嚟過，香港人一定掂，雖然未知條路點，但香港人非常聰明同識貨，希望繼續拍好戲，同行共勉。」

楊受成則自稱是「生意佬」，他說：「我冇乜嘢偉大思想，只係為咗賺錢，部戲已經賺緊錢，好開心搵到一對夢幻組合拍檔。」他笑指電影開拍時，身邊很多朋友問他是否很有錢？竟然會投資這種題材電影，令他也曾經心慌慌：「搵兩個笑匠拍咁嚴肅電影係咪嫌錢多？唔開笑片係咪神經！」

許冠文受訪時被問到為何票房成績好卻這麼感慨？他坦言近年電影市道差，覺得自己也要為行業出力，因此以演員身份來支持好劇本及角色，延續港產片的氣勢，直言現今觀眾級數變高，需要看好戲和新元素，他鼓勵編劇創作時可更大膽，又認為《破》令他有所啟發，未來喜劇也會走這種路線。問他可想再拍戲？他表示沒有票房把握的不會拍。另透露稍後會連續兩天參與謝票場，當中包括自己母校包場，舊同學也會入場支持，又自爆早前參與大學演講時，教授和副校長也表示曾經是他的學生與他相認，他笑指自己外表竟比他們年輕，認為多講及多聽一點笑話，能令人少病兼延遲衰老。

衛詩雅就表示能獲許冠文讚賞演技十分高興，她笑謂：「爸爸一句讚許，勝過千言萬語。」身旁許冠文則笑指不明為何她在台上表示今年最後一年以姓衛切蛋糕，衛詩雅即解釋因自己明年結婚，更笑指已給爸爸許冠文發請柬，但坦言近來忙宣傳，故仍未有時間跟父母慶祝生日。

楊受成受訪時坦言票房好得不敢相信：「發夢都笑出口。」問到可會推出長版本？他指要等導演決定，更笑指對方才是老闆：「藝人新人時我係佢老闆，紅咗佢哋係我老闆，依家我見到霆鋒同祖兒都腳震。」導演陳茂賢則表示稍後再決定，但也只是多十多分鐘片段，會盡量將被删減的演員戲份加回。提到有觀眾有感許冠文等主角戲份不多，他表示戲份主要根據故事，故不會刻意加戲。另談到業界建議政府開設電影博物館保留電影道具，楊受成表示若成事會全力支持：「無論對業界或旅遊業都有好處。」