陳曉華有歌手夢　朱敏瀚唔抗拒拍住上搵銀

港姐出身的陳曉華將穿回當年參賽時的旗袍，亮相明晚（18日）台慶盛會，她感慨表示已事隔6年：「好彩都仲着得落，不過差啲拉唔到拉鏈嘞！（有冇勾番起參選時嘅回憶？）已經唔記得晒，實在太耐嘞，不過當年選完港姐後，我就走咗去選華姐，兩樣嘢選完有啲混淆咗。（華姐之後就冇再辦喎。）所以我仲未卸任，我好幸運咁做足5年，希望下年復辦啦。」

談到緋聞男友朱敏瀚（朱仔）將於台慶表演功夫及跳舞，她笑言：「我唔知喎，佢咁犀利？（你對佢嘅演出有冇期望？）我對聽晚所有項目都好期待，以及非常支持，其實每年台慶我都想參加啲特別嘅項目，想作出新穎嘅突破，聽晚現場睇佢表演囉。」至於她與劇集拍檔羅天宇於社交平台上載合唱片段，引起網民熱話，陳曉華開心表示：「我哋連拍片嘅時候都喺度鬧緊交，對於點拍、幾時上載等等嘅問題都嘈得好犀利，首歌我哋錄咗半日咋，希望下次可以現場唱畀大家聽。」

陳曉華坦言自己有歌手夢：「咁都要有機會實戰先至得，先會有進步。（網民話你同羅天宇唱到好似真情侶一樣。）千祈唔好呀。（你驚有人呷醋？）羅天宇太多朋友仔（指緋聞女友）嘞，我唔想再做埋佢其中一個。（佢係女神收割機。）我唔知呀，不過同佢合作好好，佢成日揸唔到主意，所以我可以話事。（咁朱敏瀚係咪畀你話事？）唔知，嚟緊我要宣傳《異空感應》呀！」

丁子朗（丁丁）與朱敏瀚亦有現身為台慶綵排，二人透露將表演跳舞加打功夫，朱仔笑言：「我係咁多年正式首次喺台慶跳舞，呢方面其實我唔係好得，不過應承咗就盡量做到最好。（搵女友幫你練吓？）我搵咗丁丁幫我囉。（陳曉華呢？）佢打功夫同跳舞我都未見過。打功夫我OK嘅，因為之前都拍過兩套古裝。」

朱仔形容自己跳舞「上下身唔協調」：「舞步方面我有待磨練，自己同丁丁同一日開始排舞，佢就進步得好快。」丁丁即接口：「其實上一次耍功夫，已經係2016年選香港先生嘅時候，當時耍刀整親隻手，相隔8年再喺台上表演真係有啲驚。（咁你跳舞一定得啦。）我會同LOONG 9幾位好兄弟，包括冼靖峰及黃奕斌等，幫福祿壽伴舞，真係好榮幸，大家可以狠狠地期待，哈哈！」

至於日前節目巡禮活動中，朱仔與陳曉華左閃右避沒有合照，事後陳曉華卻表示十分期待與朱仔於工作上合作，朱仔今日回應：「冇避，當日大家各自有嘢要做啫，對於同任何人合作，我絕對唔抗拒，搵外快就最好啦。（同佢就特別期待？）只要有外快，我都好期待。」而丁丁與緋聞女友郭柏柏妍今次被安排分開表演，他說：「我冇留意喎。（會唔會互相交流吓？）吓？我打功夫喎。」