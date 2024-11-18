聲生不息︱容祖兒陳小春做領隊　歐陽震華扮吹色士風

歌手容祖兒、薛凱琪（Fiona）、陳小春參與的《聲生不息‧港樂季2》正式官宣將於29日於內地平台首播，12月14日於無綫播映。昨日（17日）眾星各自帶上自己的專輯出席發佈會，除了祖兒、Fiona及小春外，還有衛蘭、古巨基、李宇春、周筆暢，飛行嘉賓則有吳若希、歐陽震華、謝天華等，場面熱鬧，而今次祖兒、小春將會擔任男、女組領隊。

席間祖兒坦言透過上一季參加時抱着輕鬆心情，認識了不少朋友，而日前失聲的她笑言：「其實上一次過程很快樂，大家除了唱歌之外，都是在開玩笑，今次更加不得了，不用花長時間背歌詞，可以更了解朋友，所以我覺得這次肯定更好玩，今次最經典就是一個啞巴上音樂綜藝吧！我希望以後不會再有這個名場面，嚇死我啦！」

向來不是唱家班的歐陽震華則大搞氣氛，於現場用口扮色士風「吹唱」《壹號皇庭》主演曲，全場爆笑。而薛凱琪則在台上大讚兩位前輩小春及古巨基，她指很高興可以跟小春一齊做節目：「他很多電影我都看過，然後他有很多舞台我都很喜歡，那天綵排的時候，我在後台看，然後我就跟我的團隊說，他的聲音就是非常有辨識度，無論他唱甚麼聲音都好靚。」搞到小春即時怕醜掩面，她亦大讚古巨基很努力，相當敬佩對方。昨日粉絲於內地亦拍到張智霖，原來他都即將會為《聲生不息》擔任嘉賓，相信是跟「大灣仔」成員謝天華、梁漢文等節目中有互動。