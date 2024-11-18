支嚳儀揚言撐曹敏寶　龍婷獲解封？

《中年好聲音》歌手周吉佩（吉吉）、龍婷與支嚳儀（支支），今日（18日）為《萬千星輝賀台慶》排練，吉吉全程戴口罩上陣，他解釋說：「我仲有12日就開騷，所以要保護自己，我今年失聲失咗2次，真係驚咗，前排又病咗，都係啱啱先好番。」他指個唱準備得七七八八，只是擔心休息不足：「我又要彈又要唱，凌晨先有時間健身，依家都停咗教唱歌，應付咗演唱會先。」支支稱對方演唱會當日正是自己兒子的5歲生日，笑言帶兒子睇騷當生日禮物。

另外，同是《中年好聲音》出身的曹敏寶近日出新歌，昨日舉行新歌發布會，但僅得2位《中年》歌手捧場，吉吉直言不知對方出歌：「我冇收到邀請，近期冇乜聯絡。（之後會唔會同佢多啲聯絡？）搞掂演唱會先，依家演唱會為先。」至於曾傳不和的支支同稱沒有收到邀請，她揚言：「如果佢邀請我，我會去撐場，祝佢順利。」

之前受「Hello Kiss」事件影響而消失幕前的龍婷，被問到是否已解封，她拉李佳落水說：「我尋日同佳佳傾偈，佢話上次喺電視城都係8月，有大騷一定叫我哋來，冇大騷大家機會平均。」又透露剛由寧波為寺廟開光儀式獻唱，問她有否趁機在寺廟求好姻緣？她說：「唔敢，求好工作，家人身體健康最基本。」並謂稍後會隨明星足球隊到南昌表演，問她除了內地工作，可有香港工作時，她繼續列舉其他內地工作，問非所答。