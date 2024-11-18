鹹濕鬼上身　淑女也瘋狂

相傳，時運低嘅人好易撞邪，繼而迷失本性，據AV業界資深人士神仙乙表示，若然畀隻鹹濕鬼上身，淑女都會變淫娃，情況類似日本AV界嘅憑依系列，當中嘅女主角真係姣到得人驚！

慘遭報復

由HSODA推出嘅《憑依炎上姐姐》，講述喺便利店打工嘅大雄同新調過嚟嘅美園和花齊齊睇舖，但合作得唔多愉快，事關和花自恃樣靚身材正，為人相當高傲同囂張，成日對大雄冷嘲熱調……為咗報復，大雄唔知喺邊度搵嚟一碗落咗邪術嘅即食麵，扮好心請和花食，結果中咗招嘅和花好似鬼上身一樣，行為變得豪放又淫蕩，除咗捉住大雄瘋狂交歡，仲勾引埋男顧客，實行一女鬥多男！

淪為邪花

喺DAS！出品嘅《侵佔巨乳纖腰美少女的軀體》入面，女主角胡桃櫻喺一幢公寓居住，因為身材太激凸，引嚟鄰居德叔注意。為咗一親香澤，心懷不軌嘅德叔不斷搵機會同櫻妹接觸，探聽對方嘅生活習慣，仲搵嚟精通邪術嘅賢仔幫手，趁德叔同櫻妹攀談期間發功……魂不附體嘅櫻妹，好似被鹹濕鬼侵佔身體，同德叔上演連場忘我激戰，後來連賢仔都加入戰團，畫面極度荒淫！

異能怪人

GIGA炮製嘅《美少女戰士中了憑依陷阱》，一向以打擊邪惡勢力為己任嘅美少女戰士目黑雛實，其超能力來自地球人嘅信任，而屢戰屢敗嘅大魔頭吉爾斯，為咗打敗雛實，精心製造一個生化怪人，佢嘅名字叫神樂，擁有一種特殊能力，可以令雛實好似被鹹濕鬼附體……當雛實忍唔住自娛之際，神樂趁機玩直播，令廣大市民睇到佢嘅猥褻醜態，結果失去大家信任嘅雛實，實力驟降，就連被吉爾斯侵犯都無力反抗，任由一班邪惡之徒百般魚肉。

簡評

日本AV界向來創意十足，連靈異元素都用埋，今次介紹嘅憑依系列就係好例子！3套作品之中，本仙最鍾意《憑依炎上姐姐》，事關女主角美園和花嘅身材嫩白又有肉感，床戰過程夠晒放蕩，反轉成間便利店之餘，仲同幾個大男人上演多P激戰，實在夠癲！