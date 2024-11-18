Brittany Hawks　靚偈萬人迷

家陣網絡社交平台嘅力量，真係非同小可，只要識玩，就算係一名寂寂無聞嘅鄰家女孩都可以一下子變成萬人迷，實現本來遙不可及嘅明星夢，人氣模特兒Brittany Hawks就係最佳人辦！

夢想成真

無錯！一個人冇夢想，同條鹹魚冇分別，但點樣先可以夢想成真？確係令唔少人費煞思量。喺美國佛羅里達州出生嘅Brittany Hawks，自細鍾意時裝，一心希望成為模特兒，有機會着多啲靚衫。為咗實現目標，阿妹喺大學修讀時裝，又不斷搵窿路加入模特兒界，後來佢發現網上有唔少「時裝達人」，除咗教人點樣配搭服飾外，仲憑住性感形象而獲得極高人氣，於是決定依樣畫葫蘆，開設IG等網絡社交帳號，分享自己嘅扮靚心得同性感靚相。由於Brittany Hawks有樣有身材，又有時裝觸覺，加上唔介意賣弄性感，好快得到大量網民關注，人氣極速飆升，仲好快收到時裝雜誌嘅邀請，正式躋身模特兒行列。

半裸出鏡

雖然Brittany Hawks嘅入行目的得到實現，但一開始，由點樣擺甫士到捕捉鏡頭，佢全部都係由零學起，結果皇天不負有心人，其模特兒事業好快步入正軌，先後喺多本時裝雜誌亮相，更成為時裝展常客。除此之外，佢又不斷喺社交平台派福利，終於成為炙手可熱嘅模特兒兼網紅。

正當事業發展得順風順水之際，Brittany Hawks突然作出一個大膽決定，就係為著名男士雜誌拍攝半裸寫真！要知道阿妹嗰一身魔鬼級靚偈，本來已經令唔少男士流晒口水，仲要半裸出鏡，好難唔引起一番熱議。雖然人氣上升到另一個層次，但Brittany Hawks未有乘勢推出網絡會員制帳號，原因係工作太忙，冇時間經營咁話，至於日後會唔會改變主意，大家不妨拭目以待。

Profile

出生地：美國佛羅里達州

身高：175cm

三圍：36E-24-36

Brittany Hawks嗰副魔鬼身材真心正，唔止有對36E大燈，仲有條24吋纖腰同埋36吋美股，襯埋性感衣着，無比養眼，登入其社交網，就可以慢慢欣賞。