【是日通勝】

農曆十月十九

甲辰年 乙亥月 丁亥日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：上午5時至7時、上午9時至11時、晚上7時至9時

宜：祭祀、沐浴

忌：嫁娶、動土、理髮

幸運方向：坐南向北

幸運數字：41、10、48

幸運顏色：綠色、青色

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：不要抱持交行貨心態，對事業發展冇好處。

金牛座：易結識有利事業的貴人，宜虛心請教對方。

雙子座：收入與付出不成正比，內心難免感到失落。

巨蟹座：錢銀來得快去得快，是時候要做理財計劃。

獅子座：做事要量力而為，心存僥倖將會帶來麻煩。

處女座：生活多阻滯，若不斷抱怨，只會影響心情。

天秤座：做事快靚正，遇到任何問題都能應付自如。

天蠍座：一分耕耘一分收穫，趁運勢強，專注事業。

人馬座：細節決定成敗，粗心大意會變事業絆腳石。

山羊座：盡力工作可贏得好口碑，付出不會白費的。

水瓶座：意中人出現，放膽表白，有望迎來好姻緣。

雙魚座：專心做一件事，要比胡亂地做有效率得多。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）羊 事業旺

（跌）蛇 遇小人

鼠：給伴侶一點空間，太多限制會傷感情。

牛：財運稍遜，宜勒緊褲帶，不要亂花錢。

虎：行事作風爽快利落，易得到貴人賞識。

兔：工作氣氛好，專注力強，做事效率高。

龍：能跟伴侶無所不談，幸福感油然而生。

蛇：是日沖煞，職場小人多，要保持低調。

馬：心態上不夠積極，做起事來有點散漫。

羊：好運降臨，處理大小問題均胸有成竹。

猴：脾氣差不利健康，盡可能保持好心情。

雞：事業運較差，犯錯捱鬧的機會相當高。

狗：理財方面零頭緒，易向專業人士請教。

豬：健康一般，身體如有不適要盡快求醫。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

水

水乃生命之源，不論任何動植物皆需要有水滋養，生命才可以延續，故有云：「水為財」，有水便可以生財也，有水可以灌溉蔬果及牲畜也。故風水術語亦云：「山管人丁，水管財。」

水是流動的，有河道海洋便可運輸貨物，道路橋樑也是代表水路，只不過不是明水而是虛水，一個國家城市發達，其交通網絡必然是四通八達。

在玄學風水上，水的重要性十分大，能否富貴，水的決定性是不可忽略，其要求也很高。一般而言，水喜動，停蓄，水流緩慢，水來長去短。不喜水流急速，來短去長，更不要水聲雷鳴，或是發出令人刺耳之聲音。最重要是水要求清澈，沒有難聞的味道，若是有難聞的臭水，不特止不能求財，更容易招致疾病或患奇疾，不可不知。

水與自身的距離也要講究，不可距離太遠或太高，否則便如俗語所言「蜑家雞見水」，無得飲了！若是距離太近則割腳，君不見有些太近海邊、河邊的民房，一遇大水來襲，不單止房屋會被淹沒，更可能導致人命傷亡也。