佘詩曼獲粉絲誇張應援　難抵誘惑同陳煒擘面

視后佘詩曼（阿佘）日前到內地出席無綫新劇《正義女神Themis》開機儀式，出席演員包括周嘉洛、戴祖儀、陳煒、譚耀文、蔣祖曼和許紹雄等，阿佘的粉絲於現場接起巨型海報作應援，圍繞整個場地，更出動應援車，為大家送上咖啡、小食，預祝偶像開機大吉，拍攝順利。

粉絲們更送上特製的法官Themis正義女神蛋糕，阿佘看見相當開心，她前日（17日）接受東網訪問時說：「佢哋真係好有心思。」講到之後要開拍其他電影和劇集，但仍堅持接拍此劇，她笑言：「係呀！自己定力唔夠，抵擋唔到誘惑，個劇本真係好好。」而陳煒於劇中飾演律師，據知她與阿佘從未合作，故今次「交手」絕對有新鮮感。2人於劇中是一起讀法律的同學，但因為一宗案件而成為敵對。

周嘉洛昨日出席台慶綵排活動，有份參演及與戴祖儀有感情線的他，接受訪問時，被問到首次跟阿佘合作，更會有不少對手戲時，他說：「緊張、開心期待，阿佘同邊個都多戲，佢係辛苦嘅，同大家都有對手戲。」嘉洛劇中飾演一名法官，說到對白是要很長時，他說：「好啲，法官就只係判嗰下，對比做律師嘅朋友，佢哋辛苦好多，今次戲味都好重，講好多少年法庭案件。（面對阿佘驚唔驚？）驚就冇嘅，因為佢好Nice。（佢氣場勁嘛！）氣場係好強，但唔係震懾你嗰種。」他又指近排要綵排及拍劇，都不夠瞓，更透露今次台慶要反串扮女人，說到他經常被安排扮女人時，他笑言：「係囉！呢啲一係零次，一係就無限次。」