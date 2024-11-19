林奕匡囝囝好惜食　人奶一滴都唔嘥

歌手林奕匡（Phil）除為囝囝創作新歌《搖籃下的歌》外，亦樂於做湊仔公，日前太太李靄璣（Rikko）忙出席活動，他就留家照顧愛兒，不過絕對樂在其中，他說：「嚟緊我就要去加拿大擔任選美嘅表演嘉賓，有一個禮拜見唔到囝囝，所以好唔捨得，加上想見證囝囝每個成長過程，有日太太陪住囝囝玩，點知囝囝突然第一次轉身，因為我去咗沖涼，咁就錯失咗呢次咁有紀念性嘅一刻，好彩太太有拍片，我可以睇番。（叫囝囝翻多次身？）對一個12周大嘅BB嚟講，要佢轉兩次身，實在太攰啦。」

問到離港一周可擔心獨自照顧愛兒的太太？Rikko則表示零難度，着老公放心去賺奶粉錢，她說：「老公都要成日出門去開工，我媽咪又試過喺同一時間陪朋友去旅行，雖然剩番我一個人喺屋企，但我完全可以應付到，因為囝囝好乖。」問到Rikko身材明顯升Cup？她說全因仍餵哺母乳中，還打算堅持多一年，雖然製作奶汁「滴滴皆辛苦」，但作為母親只想將最好的留給BB，她說：「就係因為人奶珍貴，所以我一定教BB一滴都要飲埋，從少要學曉惜食。」她又說身材開始逐漸回復舊貌，正打算重新開始運動keep fit，為未來工作做好準備。