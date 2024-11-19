關心妍跑5公里被質疑唔係馬拉松　保錡指正幾公里先算

歌手關心妍（Jade、關家姐）於16年前在「十大勁歌金曲頒禮獎」上擺烏龍，強搶關菊英的「傑出表現金獎」而名留千古後，近年主力做慈善及夫相教女的她，日前在社交網上載參加「三跑道系統十公里國際賽」的實況，在片中她表現亢奮，又跳又跑及狂做勝利手勢，更紀錄跑步時，沿途有飛機升降的難得一遇情況，還有她取得獎牌的重要時刻，連網民都留言大表羡慕。

本來是件開心事，不過她的留言就「出事」了，皆因她寫：「人生第一次參加馬拉松，這次是跑5公里！機場渣馬3號跑道的10公里，可以看到飛機起降實在太特別了！我終於以39分鐘完成了5公里！」有網友留言更正她：「家姐，5公里同10公里都絕對唔係馬拉松」、「恭喜完成5公里的長跑賽。馬拉松 = 42.195公里。完成一場馬拉松意思是跑了42.195公里。望周知。」、「5k，10k，半馬都唔係馬拉松 馬拉松係42.195km 馬拉松只得一個距離」，亦有網民重提她當年攞錯獎的尷尬事，說她事隔多年仍然「衝出嚟…」。

再成網民熱話的Jade，連「跑步小丑」保錡亦有留意到，在社交網出Post，留言：「Respect所有開始跑步的人，馬拉松代表42.195k ，5k就係5k，10k就係10k，大家都加油。」有網民質疑保錡的用意，但亦有網友指他只是善意，未必有暗寸之心。