日本「7號餐減肥法」　只吃糙米也能瘦？

臨近年尾，各種聚會活動接踵而來，在熱鬧的氛圍下也不知不覺地進食過多，容易水腫兼增重！如果想控制飲食來瘦身，不少人都會想到戒澱粉，但日本就有研究員提出以糙米飯為主的「7號餐減肥法」，讓你免挨餓輕鬆減磅，對於澱粉控更是一大喜訊！

由日本研究員荻野喜孝提出的「7號餐減肥法」，是根據日本人的飲食習慣，分為7種飲食方式。1號餐是想吃甚麼就甚麼；2號餐是糙米飯、味噌湯、醃漬小菜再配上4道菜；3號餐則比2號餐減少一道菜，如此類推，減到7號餐就剩下主食糙米飯。透過簡單化飲食，製造熱量缺口，達到減肥的效果。

「7號餐減肥法」為期20天，前10天的菜式單一，三餐都只是吃糙米飯，若覺得乏味可添加芝麻、鹽等調味，其後便可慢慢恢復正常飲食。與此同時，建議每一口都要咀嚼至少30下以上，因為糙米富含膳食纖維，必需要充分咀嚼才能有助腸道消化，也可增添飽足感。另外也需要戒掉含糖、咖啡因飲料和酒精飲品。

此方法的好處在於糙米營養價值豐富，可提供身體所需的碳水化合物、蛋白質和脂肪等，能幫助排毒和身陳代謝。加上餐單精簡，大量減少不必要的熱量攝取，從而達到減肥效果。有日本網民親身實測後，發現體重在1周內輕了3公斤且未見反彈，更感覺對食物的欲望減少了，不再像以前般的重口味飲食。不過此單一飲食的減重法未必適合所有人，尤其缺少蛋白質、脂肪等營養素的攝取，而且糙米較難消化，如果腸道消化力不佳的人士大量食用，容易胃痛、便秘等情況，建議先諮詢專業營養師或醫生才實行。

「7號餐減肥法」菜單

第1至10天：糙米飯+芝麻和鹽調味

第11天：糙米飯+味噌湯+小量蔬菜

第12天：糙米飯+大量蔬菜+味噌湯

第13天：糙米飯+大量蔬菜的味噌湯+一份蔬菜配菜

第14天：糙米飯+大量蔬菜味噌湯+一份蔬菜配菜+海鮮

第15天：恢復正常飲食