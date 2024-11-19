馬思純同周冬雨冇不和　揭對方愛講反話：以為你死了

金馬影后馬思純跟周冬雨8年前因電影《七月與安生》而成為好友，惟期間曾傳不和，幸近年兩人又回復昔日情誼。近日馬思純現身內地清談節目《毛雪汪》時，她大談兩人相處點滴，她指周冬雨是一個特別喜歡說反話的人：「她明明愛你、很喜歡你，她一定要反着說，但我之前就會培訓她，就是讓她表達，直接表達你對我的愛和想念，她以前說我要說我想你了，我覺得很惡心，我說你不就是想我了嗎，為甚麼不能說呢。」她續指經過她這些年的努力及教育，對方終於有所改變：「那天她做了一件讓我覺得挺可愛的事情，我那天在西班牙，她以為我已經回國了，她就瘋狂地找我，給我發了無數條信息，我給她回得比較晚，然後她說我以為你死了，因為我從來沒有這麼久沒有回她信息，她說你是我最好的、唯一的朋友，你不能有事，可能也跟我之前生病有關，所以現在她就格外的擔心失去我這個人。」她稱雖然兩人見面的頻率不算高，但會經常聯繫，總之大家有甚麼事都會主動找對方。

馬思純又談到周冬雨帶她去玩密室逃脫，她指對方非常膽大，甚麼都不怕，她笑言：「她就是純看我表演，她入到每個房間就坐在那兒看着，她也不去解密，有喪屍靠近她，她還是坐着沒有任何感覺，我就像個傻子似的滿場飛、嗷嗷在那兒哭，我真的受不了，我之後再也不去了。」她稱最搞笑的是密室中扮喪屍的人認出了她與周冬雨，所以演得特別落力。