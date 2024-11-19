人氣烘焙糕點　新店有睇頭

美味麵包和烘焙糕點千變萬化，加入不同食材和烤焗技巧，味道和層次都各有特色。坊間經常有新店登場，近日更有女星主理的人氣店，再加上外國品牌來本地開設限定店，就算簡單吃個麵包或甜點，都寧捨吸引。

甜美冬甩

甜美有口感的冬甩，女士們最愛。日本人氣冬甩店早前於尖沙咀落戶，品牌選用自家配方製作，有超過20款口味包括經典、朱古力、黃金脆粒和士多啤梨，當中受歡迎的波堤系列，客人可選黃金蜜糖、邪惡朱古力、經典原味等，另外有法式扭紋、鬆脆冬甩和酵母冬甩選擇，香甜美道再加獨特口感，難怪極具人氣。

法式餅撻

法式糕點精緻優雅，法式餅撻品牌近日於黃竹坑開設限定店，適合冬日享用的蘋果金寶撻，甜美暖胃。南瓜甜批配肉桂粉和24K金萡，香甜搶眼。香蕉拖肥批選用自家製拖肥糖和香蕉，肯定是邪惡之選。其他有核桃朱古力撻、招牌魚子醬撻及各式水果甜撻，配果汁或茶湯等好好享用，風味更佳。

快閃限定

日本甜點的人氣，相信不用多講。近日當地有兩大品牌，於即日至12月31日在指定超市開設限定快閃店。來自兵庫縣的法式甜點品牌以改良費南雪蛋糕作招牌美點，焦糖和栗蛋糕選用日本和加州等地食材製作，散發栗子甘甜。貓舌餅內含提子乾忌廉夾心，有原味和朱古力味選擇。雜錦蛋糕盒內有不同口味的配搭，送禮自用都咁合適。另一個日本品牌則集中意式甜點，新研發的烤提拉米蘇結合栗子忌廉和牛奶咖啡味，香氣撲鼻，味道誘人。

女星加持

很多明星都會以開餐廳作副業經營，唐詩詠早前在銅鑼灣開設麵包烘焙店，出品由日本人監修，主打不同口味的丹麥酥、吐司和骰仔牛角包等，吐司有抹茶黑豆、黑朱古力和芝士洋葱等口味，牛角包有開心果和惹味明太子，牛角包推介粟米濃湯口味，外脆內軟又有層次。聽聞視后經常落舖巡視，粉絲記得留意。

星廚加持

現在的廚師愈加年輕化，中灣仔新開的烘焙店由曾於米芝蓮星級法國餐廳的甜品主廚主理，店子不時推出限量的特色產品，新開張就有堅果蜂巢千層酥和雜莓蜂巢千層酥，前者用法國麵粉和牛油，再加自製的焦糖果仁和榛子醬，看起來就似香口的雞蛋仔。後者配雲呢拿吉士醬，酸甜有致。其也有焦糖果仁朱古力撻、柚子撻、黑糖瑪德蓮、杏仁牛角包、橙花聖托佩塔及各款新鮮三文治等，有相當多選擇。