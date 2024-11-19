與呂奇被棒打鴛鴦之謎　陳寶珠絕密訪問曝光

一代粵語片小生呂奇驚傳離世，其最為人津津樂道，定必是與「戲迷情人」陳寶珠是否有拍過拖。寶珠曾接受東網獨家訪問，親自剖白與呂奇的一段情。

由當年與粵語片呂奇交往，遭養母宮粉紅阻止，到後來與楊占美離婚收場，寶珠可算是現實版《煙雨紅船》中，寧選粵劇而甘棄愛情的靚俏佳，寶珠笑言即使dry爆餘生，也無怨無悔。

寶珠說：「就算當年同呂奇交往，都只係因為有間公司簽我，而呂奇亦都係嗰間公司嘅演員，咁我拍嗰間公司嘅戲，就自然一定係同呂奇合作，叫做比較同佢交往多啲囉，同其他啲演員就冇咁多交往，可能因為咁，傾得埋一啲。我媽咪係個好敏感嘅人，佢好驚我哋拍拖，佢覺得如果我一旦拍拖，就會冇心機拍戲，所以唔好話呂奇，只要有任何一個男人埋我身咋，媽咪都會唔開心，會第一時間阻止。」

她又說：「我有冇反叛？有冇逆媽咪意？我都唔知乜嘢叫『反叛』，亦都從未聽過反叛呢兩個字，我哋嗰個年代，喺字典度係冇反叛，只有遵從。所以就算我後生時比較硬頸，但我都冇嬲媽咪阻止我同呂奇交往，冇所謂啦，因為我鍾意拍戲，而且我知媽咪咁做係為咗我好。」

與陳寶珠一段情未能開花結果，呂奇在告別作《命帶桃花》後，與拍檔凌黛結婚並移居台灣，學懂投資股票，生活無憂。呂奇之前曾經歷一段婚姻，與前妻關惠珊有一子，其後離婚。呂奇與凌黛曾多次合作而日久生情，呂奇罕有提及感情事，但他在一次訪問中大讚凌黛好溫柔，兩人溝通非常好，他自己也努力為家庭付出，給對方安全感。兩人育有兩名兒子，汪曼玲大讚本身來自法律世家的呂奇教子有方，大仔Jinny同樣成為一名律師，汪曼玲形容他比呂奇更高大英俊，而且與細仔Patrick一樣有教養、心地善良。不少人曾想找Jinny加入娛樂圈，但呂奇阻止，認為太被動及虛偽，亦是他本人急流勇退的原因。