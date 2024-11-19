連詩雅卸貨4個月光速收身　上圍明顯升Cup全靠「XX」

連詩雅（Shiga）去年4月嫁陳家樂後，火速做人，今年7月誕下愛女Camila。卸貨4個月的她勤做運動，加上紮肚10日極速回復24吋纖腰，上圍明顯升cup。她昨日（18日）在社交分享自己的日常，貼出多張工作、運動及湊女相，她自律勤力做運動，汗水沒有白流，成功回復模特兒的Fit爆身材。

她以英文寫道：「最近；工作、自我維護、媽媽的職責。」分享了最近的工作及生活的照片，她身穿掛頸露腰的連身裙，露出白皙的纖腰，另一張身穿橫間連身的毛衣，更凸顯她玲瓏浮凸的美好身段。連詩雅接着貼出多張做運動的照片，包括健身室做器械、室外海邊及馬路的跑步相，而且她非常之自律，沒有約朋友食飯的話，她只吃乾番茄意粉，約朋友或老公陳家樂開餐，她才會放縱少少吃豐富一點。

連詩雅辛苦的成果身材更勝未當媽媽前，尤其上圍明顯連升兩cup，其中一張她身穿白色緊身T恤，雙手抱女兒Camila的照片，其渾圓的上圍澎湃且非常之堅挺，另一張她身穿白色薄身的長衫配上深紅色Legging，內裏穿上運動Bra，上圍明顯有負擔，一雙修長的長腿也相當搶Fo。