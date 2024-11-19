林奕匡被封老婆神隊友　B仔最愛對佢放便便

歌手林奕匡（Phil）接受電台節目訪問，他的太太李靄璣今年8月誕下兒子Darrien，剛榮升爸爸的他被兩位主持踢爆話題總是離不開兒子，是名副其實的「超級奶爸」。

雖然只做了爸爸2個多月，但Phil絕對是太太的「神隊友」，跟太太和岳母組成「湊B鐵三角」，每人負責一個更份照顧BB，他說：「做爸爸乜都要識，例如點樣抱佢、餵奶、掃風，基本上我每件事都要識，因為做爸爸一定要畀佢有一個倚靠，可以照顧到佢。」自爆囝囝最愛對住自己大便，他又謂：「BB要去便便嘅時候，唔知點解同我特別有緣，十次有八次都係同我有關。（你一湊佢就便便？）可能同我抱佢坐喺大髀有關，個位置太舒服，我又會幫佢搓吓肚仔。」

雖然要照顧兒子以致長期睡眠不足，他直言比預期中辛苦，但亦比預期中更加開心：「有咗小朋友之後，我每隔兩日就喊，因為太開心，最感動係佢係我個仔，佢係無價嘅，同埋佢每日都變緊，我真係唔想錯過佢任何一分每秒，因為佢兩日後嘅性格或者習慣又會唔同咗。」

問Phil滿心滿眼都是兒子，會否擔心太太呷醋？他大爆：「佢有時都會呷醋，佢會話『BB咁，咁大BB呢』，佢都好辛苦，喺生小朋友過程中佢最辛苦，所以我每日都要提醒自己要去稱讚佢，因為佢有時會責怪自己有乜做得唔夠，我都會同佢講已經做得好好，等佢唔好咁大壓力。」