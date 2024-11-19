1997年扮呂奇首膺視帝　羅嘉良感謝前輩令佢大豐收

視帝羅嘉良曾於90年代無綫電視劇《難兄難弟》中，扮演呂奇（角色名「李奇」），當時嘉良以似足呂奇的獨特聲線和佻脫的演技，令劇集收視高收34點，之後更食住上開拍《難兄難弟之神探李奇》，劇集成為經典劇集，不時於無綫重播，劇迷每次重看都捧腹大笑，百看不厭。而梁家輝亦於電影《92黑玫瑰對黑玫瑰》中扮過呂奇，更勇奪香港金像獎影帝。

現時於內地的嘉良接受東網獨家訪問，他說：「我其實咁多年都冇見過呂奇，我都想見吓佢同拜候佢，但係只係知道佢住喺台灣，都要向前輩呂奇說聲多謝，希望他一路走好。」嘉良又指當年好幸運可以碰到這麼好的電視劇，要多謝監製梁家樹及鍾澍佳，他謂:「可以跟吳鎮宇、張可頤同宣萱合作都好開心，1997年我憑《難兄難弟》第一次攞視帝，嗰陣劇集收視好，唱片又賣得好，真係大豐收。」

他又指當年於無綫接很多劇，忙個不停，「有日喺梁家樹屋企，佢問我拍完《天地男兒》，做完大反派，會唔會想拍吓搞笑喜劇呢？我話可以呀！咩都試吓囉！我都感覺到自己有搞笑Feel，咁咪試吓囉！拍前我都冇乜時間準備，拍前睇咗3、4部呂奇嘅戲睇，睇吓佢嘅動態，點樣跳起跑呀，後尾自己設計咗一啲動作，出嚟效果ok嘅。」