東冲有料到：一個攝影師的婚禮

跟我共事了十多年的攝影師Game（左）早前舉行婚禮並找我當主婚人，令我有幸見識泰國婚禮的整個流程。（胡慧冲提供）

雖然在泰國生活多年，但卻沒有太多機會參與當地人的婚禮。即使早前冬蔭妹找我去當她的婚禮主婚人，但畢竟她搞的是豪門富戶級別婚禮，既在五星級酒店舉行，並牽涉很多上流社會禮儀，跟一般普羅大眾婚禮規格應該有所差別。

直到跟我共事了十多年的攝影師Game早前找我為他的婚禮當主婚人，我終於可真正地見識箇中流程。

這位攝影師早於攝影助理開始，便已跟隨我的攝影團隊工作。他並非出生於富裕家庭，也沒有在五星級酒店大排筵席，而是在專門舉行婚宴的場所舉行婚禮。

泰國（尤其曼谷）有很多這類婚宴場所，設有樓高兩層建築，上層是給高僧向新人祝福、新人供僧等儀式之用，下層則是飲宴區域，場所同時設有戶外空地讓新郎及兄弟團去迎接姊妹團的考驗，空間設計可謂相當周到。酒席菜式也不會是滿漢全席，都是一般菜式，每位平均價錢約為THB800（約HK$178）至THB2,000（約HK$444）不等。

由於泰國平民百姓愛玩又好喝酒，飲宴期間的氣氛卻非常熱鬧，跟香港及當地五星級酒店酒席相比可謂截然不同，例如當地人流行在收到禮金及禮物向親戚朋友公布。另外，新郎及新娘除了互相祝福，亦會向對方家長進行特定禮儀，這些情景平時實在沒有機會看到，透過這次出席，終於可親身見證並將這些冷知識告知大家，實在令人高興。至於出席泰式婚禮的「人情」公價是多少呢？其實並沒有太硬性規定。不是大酒店舉辦的話、數百、數千或數萬泰銖均可。

在此謹祝Game與他的太太「阿蓋」長相廝守、白頭偕老、連生貴子。

胡慧冲