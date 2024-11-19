陳智燊昔日無綫男神　傳月入60萬有米就中年發福

下月即將47歲的前無綫小生陳智燊（Jason）與前華姐冠軍宋熙年（Sarah）結婚8年，先後誕下6歲大仔陳裕炘（Damon）和4歲細仔陳昆佑（Jamie）。宋熙年與陳智燊先後離巢，近年以夫妻檔經營短片頻道，又密密接廣告和擔任司儀工作，曾有傳他們月入高達60萬，未知是否豬籠入水，一向Fit爆的Jason最近竟被指中年發福。

宋熙年日前在社交網貼出一段與Jason同遊上海的影片，在當地著名景點外灘打卡，宋熙年寫道：「老婆視角，有時候兩夫妻對話是不需要有營養的，無無聊聊，好像兩個小孩也挺開心！外灘夜景真美，突然想幫老公拍照，大家覺得其他的pose，還可以吧？ @JASON陳智燊為甚麼突然那麼聽話？」

影片中所見，Jason原本Chok爆打卡，當獲讚有型時，隨即模特兒上身不斷做動作，宋熙年叫他：「不要看鏡頭，側身一點，屁股翹一點。」Jason即跟足指令做出挺胸翹臀的動作。不少網民卻發現曾有40吋胸肌的男神Jason竟然似有中央肥胖，並留言：「哇，帥哥老了」、「好胖」、「啊…歲月不饒人啊」、「肚腩仔」、「該減肥了有中年肚了！」