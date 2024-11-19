台慶︱馮盈盈華麗轉身晒玉背　搶贏莊子璇風頭

3位港姐冠軍馮盈盈、莊子璇及黃嘉雯今晚（19日）齊齊行台慶紅地氈，早前盈盈與莊子璇同為母校拍訪問片，兩人以英語對答，然而，盈盈被批生硬做作，被師妹莊子璇比下去，今次兩人再度同場交手，盈盈以黑色交叉形設計的晚裝上陣，大晒波邊及波底，連纖腰及玉背亦一覽無遺，性感爆燈，揮低超低V的莊子璇以及谷盡湯碗胸的黃嘉雯，拍照期間盈盈更自動波轉身好讓大家飽覽其美背，認真識做，搶盡身邊兩人風頭，總算挽回面子威番次。

盈盈被問到是否挑戰性感極限時？她笑着否認：「唔係，係挑戰我去做運動，因為條裙大露背，所以我之前要狂操背肌，但唔需要刻意減肥，因為作為藝人一直有做身材管理，呢幾日食嘢清淡啲唔落鹽，咁就可以去咗水腫。」講到昨日（18日）缺席台慶綵排，她澄清並非病倒，而是家中有事要處理，她後來有問莊子璇表演上有否改動，以確保不會出錯。

對於被批講英文作狀，她解釋說：「我有個同學同我講，佢話我講英文個Tone同十年前一樣，我覺得係十年如一，呢個係我自己講嘢嘅風格，會繼續保持，我覺得舒服，唔需要去改變，教授話估唔到節目出街回響咁大，咁多人睇。」莊子璇即搭訕力撐對方英文好又有氣質。至於好友麥明詩有喜，她坦言只是早大家一點知道，又指早看出端倪：「圍內朋友都估到，但冇問佢，等佢自己揭曉，當然想做BB契媽，但都要睇麥明詩意願，睇吓有冇呢個緣分。」

莊子璇打扮性感，她透露原選了另一條花花裙，但被媽媽彈「唔好睇又娘」，她又說：「我冇刻意谷胸，自然美。（唔夠師姐靚？）又唔使鬥靚，自己舒服就得。」

至於邵初亦玩中門大開，只有兩塊布遮住胸前兩點，全大裸背任睇，疑似真空上陣，一步一牙煙。

邵初受訪時談到超性感打扮即笑說：「公司生日嘛，重要過自己生日，自己生日只係匿埋喺屋企着睡衣咋。呢條裙係我朋友設計嘅，所以冇得揀，不過好安全，兩條帶入面有墊㗎。（最性感嘅一次？）可能有下次呢，因為我身材唔澎湃，所以想試吓High Fashion，如果要澎湃下世再努力嘞。（凍唔凍？）估唔到咁樣，但可以嘅，熱血沸騰呀。」