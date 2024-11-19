馮允謙首次拍戲當拍MV　讚盧慧敏喊樣夠靚

歌手馮允謙（Jay）首次拍電影《得寵先生》，在戲中跟飾演女友的盧慧敏（Amy）一開工就拍攝一場疑似分手戲。鏡頭前飾演Jay的老員工把行李箱放車上，並與他擁抱和握手道別，氣氛傷感。Amy趕到，熱淚盈眶，依依不捨地告別。第一天拍攝就要演一場沉重的戲份，Amy爆料Jay問她26次「緊唔緊張」，原來他最擔心是講中文對白。Jay說：「我以為自己會好緊張，原來幾好玩。可能啱啱拍完新歌MV，演好多唔同造型、角色，今日當自己拍MV。不過拍電影要演得好細緻，Amy做得好好，係好好嘅示範，見到Amy交戲交得咁好，我問自己點樣可以演得更好呢？佢喺我上車走咗之後，繼續遠遠咁望住我，佢喊，但又唔可以喊得太淒涼，有兩行眼淚滴落嚟！」身旁的Amy追問他自己喊樣如何？Jay賣口乖：「好靚！」Amy立即滿意點頭甜笑，Jay果然是「暖男擔當」。

另外，電影於本月28日正式上映，日前舉行「狗狗慈善～人寵共融慈善優先場」，狗狗與主人一齊在戲院睇戲，全院滿座，非常熱鬧。導演兼編劇李志偉和何英毅、女主角Amy、小演員黃梓樂，以及戲中飾演「熊貓仔」的狗演員CowCow現身謝票。他們與狗狗和主人們合照，Amy更被其中一隻小狗興奮濕吻，畫面相當激情。事後Amy托着頭，扮害羞笑說：「好耐無呢個感覺，好懷念！」

Amy入場見到主人們抱着狗狗睇戲好感動，她說：「呢個畫面好美麗，狗狗唔只係寵物，仲係家人。」這場次很多身形較細小的狗狗，主人替牠們悉心打扮，非常可愛。問答遊戲時，有主人更高舉手上狗狗當舉手搶答，十分搞笑。