台慶︱高海寧咪神歸位　風騷露波底

無綫咪神高海寧（高Ling）近年頻頻「封胸」示人，不過，在今晚（19日）紅地氈上，她終於露兩手，身穿白色露肩晚裝露波底，意態撩人，咪神歸位，不輸其他咪神小花。最近高Ling孖住馬國明闖影壇，兩人獲安排齊行紅地氈，高Ling全程表現風騷，狀態大勇。

兩人昨日才在內地回港，今日凌晨先試戰衣，而高Ling所穿的晚裝原來大有來頭，她謂：「之前韓團BLACK PINK Rose着過，啱啱運嚟香港，我係第一個着，好開心！（今晚以花旦計，好似你同林夏薇比較性感？）唔係，頭先喺化粧間，我睇到嘩嘩聲，同埋我係小花嚟啫，未到花旦，佢哋好多都好靚，好隆重其事。」

今晚不少女藝人都以性感打扮亮相，問馬國明可有看到？他笑言：「冇時間睇，要錄嘢同幫老婆去搵啲同事攞嘢。（接唔接受到老婆湯洛雯性感？）睇場合，無所謂。（覺得高Ling今晚如何？）睇唔到，唔敢睇。」早前有指馬國明搬風水屋望生Ｂ，馬國明否認：「因為租約期滿，畀人趕走，希望今次可以住耐啲，生B嘅嘢隨緣，唔會搵風水屋亦唔會擺陣。（蕭正楠做爸爸喎！）係，好戥佢哋開心，恭喜佢哋。」