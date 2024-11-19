黑色月光︱王嘉慧背叛楊茜堯　做「反骨女」成功跑出

由楊茜堯、林夏薇、王浩信等主演的台慶劇《黑色月光》不止一班資深演員演出亮眼，不少綠葉角色及新進演員亦贏盡焦點，當中包括飾演「反骨女公關」的王嘉慧（Cathy）以及飾演「7歲智商孫女」的莊易羚（Axity）。

Axity是曾到韓國發展藝人莊錠欣家姐，Axity受訪時透露當初試鏡是試年輕版三姊妹的劇本，想不到後來卻得到現在這個角色，令她既驚且喜，她表示今次演出，妹妹有給予寶貴意見：「妹妹話：『嘩！咁有挑戰性，好期待你會點樣演』，佢都有畀少少提示我，例如唔好太刻意扮可愛，出到嚟觀眾會覺得唔自然。」Axity亦做足功課，她稱每次接到一個新角色後都會為相關角色開「人物小傳」：「我會寫好晒角色背景、特色同想法。我事前就特登睇咗阿旺、花家姐，同埋《I Am Sam》。」談到與視后楊茜堯對戲，她感激對方在其喊戲遇到困難時予以安慰：「茜堯本身係好開心嘅人，我記得有一幕話我唔見咗兔兔要搵番，嗰場戲要喊得好犀利，但我有Take唔係好喊到，茜堯就好好咁同我講：『傻豬嚟嘅，我哋又唔係水龍頭，你休息吓先啦，飲啖水，你喊到眼仔都乾晒喇。』」

至於Cathy在劇中一句：「欺師滅祖呢啲嘢，我都係跟你學架咋」令人印象深刻，網民亦讚她演技大有進步，又讚她劇中公關造型多變「靚到不得了」。Cathy談到與監製鍾澍佳的結緣經過相當搞笑，她表示：「有日喺停車場，可能我都有少少疏忽冇睇清楚環境，出車時突然撞到架車，然後就見到佳導落咗車，當時我都好驚佳導落咗車後反應會係點，因為佢架車都好價值不菲，仲要係新車，但我好驚訝佢落車後好冷靜，完全冇鬧我，仲要都好溫柔。之後隔咗一、兩個禮拜，突然再收到《新聞女王》試鏡通知，我覺得佳導真係好好，不計前嫌，仲肯畀機會我。我哋緣分就係咁開始，都唔好意思要以咁嘅形式同佳導初相識。」為了不辜負佳導一直給予好機會，Cathy拍攝《黑色月光》前還專誠找來鄧智堅上堂學演戲：「佢幫我執聲同身體語言。」

Cathy又大讚劇中「上司」楊茜堯私下十分親切和照顧後輩：「第一次見到佢係緊張到唔知點叫佢好，但佢就主動咁打開話題，我同佢第一場戲就係拍尋晚呢場反面戲，當時我好緊張，好想做好佢，去到現場佢係咁同我講笑等我紓緩心情，到真係拍時佢即刻入戲，亦好帶動到我（嘅情緒），嗰場戲我拍得好enjoy。」她坦言單是站在旁邊欣賞茜堯拍劇已是享受：「係歎為觀止！我又記得有場戲好簡單嘅，但我硬係爭啲爭啲，我當時覺得好似連累到佢，但佢係咁鼓勵我話冇嘢，又叫導演畀多啲機會我，好多謝佢咁照顧我。」談到與Cathy的「撞車緣分」，佳導即大開玩笑謂：「如果大家想識我，直接搵我傾偈就得，唔使用呢個方法識我，唔該晒！」