羅天宇操爆肌等騷Quali　導演臨時叫唔使除衫感掃興

藝人羅天宇在無綫台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》昨晚（18日）一集中剝衫演出震撼眼球，雖然相關晒肌場口不足半分鐘，但天宇事前下了不少苦功，更差點前功盡廢，他稱接到劇本得悉要晒肌後，早於埋位前三個月已努力Keep線條練大仔，豈料拍攝當日不但撞正低溫，負責的導演竟沒有叫他剝衫的意思，令天宇一度以為連月來的努力要白費：「去到拍嗰日都差不多尾聲，仲覺得自己準備咗咁耐，拍完可以盡情食嘢興致勃勃咁。我記得嗰日超凍，零度以下左右，我拎住劇本問導演時，佢話：『唔使除啦』，我就：『吓？但呢度寫住赤裸上身喎，我為咗呢個三角形準備咗唔少時間喎。』因為我拍之前七日度已開始甩水，即係頭幾日飲好多公升水，三到六公升水，跟住慢慢cut，cut到最後一日24小時唔飲水。我跟住話我24小時冇飲水，可唔可以都拍一拍？佢就話：『你除啦』。」

當天宇以為「晒肌」使命完成後在片場大開食界之際，導演竟說要補拍大頭，令他再度晴天霹靂：「我以為搞掂，就喪食嘢同飲水，點知導演話要補番入門口嘅Shot，我就：『吓？頭先唔係拍咗咩？』但我已經肥晒，身體已經吸咗好多水，啲線條都冇咁靚。呢件事就係教訓我，未拍完一場戲都唔可以鬆懈，隨時都要補拍番啲鏡頭。」天宇續指為了操肌，除日食至少8隻雞蛋補充蛋白質外，連零食也是雞胸肉、蛋白麵包及蛋白能量棒；至於操肌，則要爭取時間在酒店房間進行：「拍劇忙冇乜時間健身，所以就買咗大量健身器材同啞鈴喺酒店房度一有時間就操。」