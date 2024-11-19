台慶︱蕭正楠談太太懷孕　心情如過山車自嘲男傭任勞任怨

藝人蕭正楠(阿蕭)的太太黃翠如日前宣佈有喜，阿蕭今日出席台慶，不少圈中好友都送上祝福，他坦言每日心情如坐過山車般，因為自己不時都會關心BB健康，「佢靜咗兩、三小時我就會好擔心，但係又要扮冇嘢，怕翠如有壓力，翠如好叻女，好少嘔，對我嘅態度更加尊重，我依家係香港男傭，任勞任怨，(有冇焦慮?)我依家無時無刻都𥄫住佢有咩需要，就去幫佢，平時會煮啲有營養嘅食物畀佢，但我唔識煲湯，呢樣要靠外母同媽咪。」

問翠如懷孕多少個月時，他沒有正面回應，她指翠如如果有工作都會做，但一切以安全為主，公司都很愛錫翠如，想她有多點時間休息，「出年先啦！希望一切順順利利。」他又指BB跟他一樣是蛇年，問是否已走出之前翠如小產的陰霾時，阿蕭謂：「其實我哋一直都冇去提，因為呢件係好傷心嘅事，用咗好長時間先走出嚟，我同肚裡面BB講：『你想唔想爸爸媽媽公佈呢件事?』點知佢喺肚皮踢咗一下好大力，佢都肯同大家講，我咪講囉！」而他表示日前翠如PO出的片，當中她手拿一張BB超聲波的相，那張正是之前走了的BB，當時是2019年，現時雖然自己一步一驚心，但都提自己心理平衡一點，不要太大壓力。