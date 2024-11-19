台慶︱張曦雯率小花跳性感舞　關嘉敏譚輝智神同步技驚四座

本屆台慶甫開場已讓一眾藝人盡顯扮嘢本能，由王祖藍及李思捷等，帶令一眾後輩包括丁子朗、冼靖峰、黃建東、關嘉敏及譚輝智等登場放笑彈。先是丁子朗及冼靖峰等戴假髮組成「West Kowloon」，影射LOONG 9又唱又跳，成功暖場。及後祖藍以「AI換臉」變身汪明荃，大唱對方即將舉行的演唱會主題曲《Make My Day》，且賣口乖﹕「嗰個Liza（指BLACK PINK 成員Liza）演唱會，邊夠Liza Wang（汪明荃）演唱會好睇吖？」

以扮譚輝智「成名」的關嘉敏，終於與譚輝智同場獻唱《屈到病》，二人台風達到神同步，將氣氛推向高潮。「歡樂今宵」元老級盧海鵬隨後以特別嘉賓身份登場，清唱盧海鵬版《幾許風雨》，一眾後輩即捧出大桃壽出來，為同是11月生日的二人慶生，十分窩心。

另外，張曦雯（Kelly）以性感舞衣率一眾小花包括黃嘉雯、廖慧儀、梁超怡、李芷晴、郭珮文及鄧凱文等大跳辣身熱舞。演出前30多位表演者「瞓地」準備表演，舞姿意態撩人，令現場氣溫飊升﹗期間Kelly更當眾變身「除衫」，大晒事業線及長腿，盡顯均勻身形，向觀眾大派眼睛冰淇琳引熱議。