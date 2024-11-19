台慶︱「星二代」廖家爵奪潛質男藝人　爆喊要譚俊彥呵番

無綫台慶近年都會有一個環節去表揚入行一段時間但仍籍籍無名的藝人，今年亦不例外，更加設全台力撐潛質男女藝人獎項，由張振朗及譚俊彥負責頒發。

譚俊彥介紹得獎男藝人時表示兩人曾合作拍劇：「我哋演同一個角色，佢演我年輕版，當時我哋答應對方，我拍戲時你陪住我，你拍戲時我陪住你，其中一場係醫院場景，講我哋阿爸病咗，佢演得好好，事後佢話我爸爸真係病咗，就嚟唔得。」他續指相信所有人都會見到他的努力，包括他已故的爸爸，而得獎者就是今年5月逝的前無綫藝人廖駿雄的兒子廖家爵。

廖家爵全程爆喊，譚俊彥攬實對方謂：「大個仔，乖，唔好喊。」廖家爵發表感言時邊哭邊說：「我唔知講乜，多謝公司，今次係我攞第一個獎，雖然老竇唔喺度，但我知你睇到，每位新人都想得到大家認同。」之後呆站原地，要譚俊彥出手攬走他。

輪到張振朗宣布得獎女藝人，他稱跟對方在劇集中合作，大讚對方非常勤力，但知道因對方外形及年紀跟角色不相符，以致劇集出街後受到外間不少抨擊：「有人問係咪佢識邊個，又或者讀過北京學院就可以有角色，佳導（鍾澍佳）話面試咗十幾個女仔，得佢讀晒成個劇本，同好有自己睇法，感覺到佢好用心，個角色係佢憑自己力量得到，佢話爸爸走咗，我話你可以當我係你半個阿哥，今日你大個女喇！」並宣布得獎者是在《反黑英雄》飾演學生妹的曾文心，曾文心哽咽謂：「我都係冇諗過得到呢個獎，多謝所有人，多謝屋企人以及所有合作過嘅前輩，多謝自己，好鍾意同你哋開工，以後開多啲工。」