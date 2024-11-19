韓星Rain熱愛香港文化　時隔8年香港開唱

韓國歌手Rain（鄭智薰）應邀出席下月8日在沙田馬場舉行的年度國際馬壇盛事「浪琴香港國際賽事」，擔任開幕表演嘉賓。

近年Rain再度活躍於內地及香港的演藝圈，除了擔任《亞洲超星團》總製作人外，相隔8年再次於香港舉行個人巡迴演唱會，反應熱烈。過往多次來港工作的Rain曾表示喜愛香港的文化和地道美食，希望在香港遊覽探索。今次將是他首次踏足香港的沙田馬場，親身感受賽馬運動的熱鬧氛圍，對此，Rain表示：「我很喜歡香港這個充滿無限可能性的國際大都會，而馬場是一個充滿活力的地方，能夠在這裏表演，我感到十分高興和榮幸。」

作為馬會邀請的首位韓國天王級歌手在沙田馬場表演，Rain將帶來勁歌熱舞，震撼舞台，展現「K-Pop 舞台王者」風範，他除於開幕表演中與市民近距離見面之外，他還藉著首次入馬場的機會和大家一起觀賞現場賽事，經常在表演中大騷六嚿腹肌完美身形的Rain，十分注重自己的體格健康，勤做運動以保持最佳狀態示人，他直言：「我自己十分喜歡運動，明白運動員必需經過艱苦鍛煉才會有好成績。今次到馬場為大家表演，順道觀賞緊張刺激的賽馬運動，支持參賽隊伍。」