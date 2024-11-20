【是日通勝】

農曆十月二十

甲辰年 乙亥月 戊子日

吉時：上午7時至9時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、中午11時至1時、晚上7時至9時

宜：動土、出行、理髮

忌：置業、開倉、移徙

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：17、35、24

幸運顏色：綠色、青色

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：遇上麻煩忌慌失失，保持鎮定就有力化解。

金牛座：財運不錯，但不能心存僥倖，要付出努力。

雙子座：對伴侶要求別太苛求，應多點體諒和包容。

巨蟹座：生活稱心如意，沒有太多煩惱，讓人羨慕。

獅子座：頭昏腦脹，反應遲鈍，外出談公事易撞板。

處女座：愛不是遊戲，感情關係是需要用心經營的。

天秤座：與情人共處，能夠無所不談，感覺好到極。

天蠍座：別因小挫折而方寸大亂，對自己要有信心。

人馬座：平淡是福，不去跟別人作比較就沒有煩惱。

山羊座：事業發展遭受挫折，付出跟回報不成正比。

水瓶座：助人為快樂之本，幸運之神不會待薄好人。

雙魚座：具備親和力，能輕易跟陌生人打開話閘子。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）狗 易上位

（跌）馬 財運跌

鼠：情緒易悲觀，對各種事情都放不下心。

牛：知人口面不知心，擇偶必須帶眼識人。

虎：身不由己，被迫接手一些難頂的工作。

兔：理財有分寸，毋須為錢銀問題而憂心。

龍：事業運轉差，易被瑣事弄得焦頭爛額。

蛇：工作進展不似預期，要避免自亂陣腳。

馬：是日沖煞，宜審慎理財，勿隨便借貸。

羊：對伴侶要求多多，若不改善會有麻煩。

猴：諸事不順，心不在焉，事業停滯不前。

雞：多管閒事冇好處，還是專注於工作吧！

狗：工作順利，獲上司賞識，上位不是夢。

豬：健康運平平，要留意身體發出的警號。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

蛇年嫁娶吉日（中）

農曆五月：初一（西曆25年5月27日）沖虎、初二（5月28日）沖兔、初三（5月29日）沖龍、初五（5月31日）沖馬、初六（6月1日）沖羊、初十（6月5日）沖豬、十二（6月7日）沖牛、十三（6月8日）沖虎、十五（6月10日）沖龍、廿一（6月16日）沖狗、廿七（6月22日）沖龍

農曆六月：初二（6月26日）沖猴、初七（7月1日）沖牛、初十（7月4日）沖龍、十五（7月9日）沖雞、十九（7月13日）沖牛、二十（7月14日）沖虎、廿七（7月21日）沖雞

農曆閏六月：初一（7月25日）沖牛、初四（7月28日）沖龍、初九（8月2日）沖雞、初十（8月3日）沖狗、十八（8月11日）沖馬、廿一（8月14日）沖雞、廿三（8月16日）沖豬、廿四（8月17日）沖鼠、廿八（8月21日）沖龍

農曆七月：初一（8月23日）沖馬、初四（8月26日）沖雞、初九（8月31日）沖虎、十三（9月4日）沖馬、十四（9月5日）沖羊、十八（9月9日）沖豬、二十（9月11日）沖牛、廿一（9月12日）沖虎、廿六（9月17日）沖羊、廿九（9月20日）沖狗、三十（9月21日）沖豬