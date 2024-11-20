呂奇失聯2年驚傳離世　與陳寶珠曾被棒打鴛鴦

粵語片一代紅星呂奇昨日驚傳離世！於80年代末淡出幕前的他，移居台灣超過30年，其友人稱2年前跟他失聯，今年4月更收到對方逝世的傳聞，但一直未能證實。呂奇自退隱後，生活極之低調，跟圈中人近乎全無來往，就連早年曾傳緋聞兼被棒打鴛鴦的陳寶珠亦已沒聯繫，沒聽過對方任何消息！

邵氏小生呂奇（原名：湯覺民）現年82歲，其人生路充滿傳奇，於60年代紅透半邊天的他，從1960到1980年代，先後演出近100部電影如《蔓莉蔓莉我愛你》、《莫忘今宵》等，並曾執導、編劇及監製過不少電影，亦是首位拍攝「露毛」三級片的導演。隨着粵語片式微，呂奇於80年代末淡出幕前，與第二任太太凌黛移居台灣開餐廳，早年曾傳過生活潦倒，需當的士司機幫補家計，但他已作出否認，並指生活好好，有樓收租。

呂奇退出娛圈後，生活極之低調，已甚少跟圈中人聯絡，只有資深傳媒人汪曼玲曾在這20多年間幾次邀得呂奇訪問，亦曾赴台灣探望，但她近日卻公開透露自2022年起突然與呂奇失聯，更表示在今年4月從呂奇的親友間收到呂奇死訊，已向多方面求證，但始終找不到答案，不過，有傳呂奇離世的消息一出，已經掀起極大回響，而汪曼玲昨日受訪則以未證實為由，不願多談。

緋聞男女冇再聯絡

呂奇於1965年擔正《公子多情》走紅，之後跟當年同樣紅透半邊天的陳寶珠合作無間，拍攝過多部經典作如《玉女添丁》、《姑娘十八一朵花》及《花月佳期》等，被喻為影壇金童玉女，更曾傳過緋聞，對於呂奇傳出死訊，寶珠兒子楊天經受訪時表示：「我同媽咪已經冇同佢聯繫，完全唔知道。」

當年呂奇與陳寶珠傳拍拖，成為影壇熱話，陳寶珠早年曾接受本報獨家訪問，亦有親自剖白與呂奇的一段情，更大爆曾被養母宮粉紅棒打鴛鴦：「當年同呂奇交往，都只係因為有間公司簽我，而呂奇亦都係嗰間公司嘅演員，咁我拍嗰間公司嘅戲，就自然一定係同呂奇合作，叫做比較同佢交往多啲囉，同其他啲演員就冇咁多交往，可能因為咁，傾得埋一啲。我媽咪係個好敏感嘅人，佢好驚我哋拍拖，佢覺得如果我一旦拍拖，就會冇心機拍戲，所以唔好話呂奇，只要有任何一個男人埋我身咋，媽咪都會唔開心，會第一時間阻止。」她又說：「我有冇反叛？有冇逆媽咪意？我都唔知乜嘢叫『反叛』，亦都從未聽過『反叛』呢兩個字，我哋嗰個年代喺字典度係冇『反叛』，只有遵從，所以就算我後生時比較硬頸，但都冇嬲媽咪阻止我同呂奇交往，冇所謂啦，因為我鍾意拍戲，而且我知媽咪咁做係為咗我好。」

雖跟陳寶珠未有交往，但呂奇感情生活都多姿多采，共有兩段婚姻，與前妻關惠珊育有一子，其後離婚，之後跟脫星凌黛結婚，其後移居台灣，並育有兩名兒子，本身來自法律世家的呂奇教子有方，大仔Jinny同樣成為一名律師，有指比呂奇更高大英俊，而細仔Patrick一樣有教養、心地善良。不少人曾想找Jinny加入娛樂圈，但呂奇阻止，認為做演員太被動及虛偽，亦是他當年急流勇退的原因。

另外，跟呂奇當年亦有不少合作的薛家燕，她指跟對方已很久沒有聯絡，所以並不知情：「Sorry！我冇聽到，因已很久沒有聯絡呂奇哥了！」

羅嘉良多謝前輩帶挈攞視帝

藝人羅嘉良與梁家輝曾分別於無綫劇集《難兄難弟》及電影《92黑玫瑰對黑玫瑰》扮演呂奇而奪得視帝及影帝獎項。嘉良在《難》劇中飾演「李奇」一角，當時他扮足呂奇腔，以獨特聲線兼生鬼演技，令當年劇集收視高收34點，之後更食住上開拍《難兄難弟之神探李奇》， 劇集不時重播，劇迷每次重看都捧腹大笑，百看不厭。

現時身在內地的嘉良昨日接受本報獨家訪問，他謂：「我其實咁多年都冇見過呂奇，我都想見吓佢、拜候佢，但係只係知道佢住喺台灣。」他坦言要向前輩呂奇說聲多謝：「當年除咗好幸運可以碰到咁好嘅電視劇，又可以跟吳鎮宇、張可頤同宣萱合作，97年我都憑《難兄難弟》第一次攞視帝，嗰陣劇集收視好，唱片又賣得好， 真係大豐收。嗰陣拍之前我都冇乜時間準備，睇咗3、4部呂奇嘅戲，睇吓佢嘅動態，點樣跳起跑呀，後尾自己設計咗一啲動作，出嚟效果OK嘅。」