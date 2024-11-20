陳思圻狂野出招　壁咚啜爆敖嘉年

HOY TV首部原創戲《我愛九龍城》近日正式開拍，藝人陳思圻（Vicky）與敖嘉年前日（18日）現身九龍城為劇集開工。場口講述性格狂野的陳思圻，駕駛豪華三輪電單車，四處兜截她那花花公子男友敖嘉年，結果成功在街頭截獲，更使出「壁咚」術將對方逼埋牆兼送上一吻，但隨即又嘔吐大作，場面搞笑。一身全黑打扮、輕露事業線的Vicky相當形格，為了做好一個落車鏡頭，埋位前更特意壓腿拉筋，十分認真。至於為了顯得角色心事重重，敖嘉年需邊行邊吸煙，拍了多個鏡位後的他苦笑已吸到頭暈。

Vicky受訪透露角色是個性格狂野的鬼妹仔：「後來發覺佢原來係一個好獨立，唔需要依靠男人嘅強勢女人。」問到角色狂野會否有打戲？她笑言只有感情動作戲，會跟蘇韻姿兩女爭一男爭奪敖嘉年。提到場口要駕駛電單車，未有電單車牌的她，坦言看見替身所駕駛的豪華三輪車便再燃起了她的考牌欲望，亦自爆曾學過電單車：「見阿Sir示範斜路8字自己都落咗腳搞唔掂，心諗我更加會一仆一碌，所以最後放棄咗。」談到她今日性感打扮，她笑言只是配合角色性格，會點到即止沒有大尺度性感演出。

久未拍劇的她，對上一次已是在舊東家的《愛．回家》演出，不過她指拍劇跟處境劇分別在於劇本一早到手，只要做足功課便不用太緊張。問到今次是HOY TV首部原創劇會否令她有壓力？她表示只要做好自己角色便可。

敖嘉年則透露角色為麻雀館的太子爺之一，性格花弗，是家中的二世祖，談到他劇中艷福無邊，周旋於陳思圻與蘇韻姿之間，他笑指要多謝高層余詠珊，更大爆原先設定是3位美女，笑言因場口問題而遭刪去。他表示雖然跟2女於舊公司相識多年，但卻是首次正式合作，並大讚兩位拍檔：「佢哋好有Energy，對做戲好有熱誠，係好事嚟，香港係需要更加多呢類有魄力嘅演員！」提到2女也會有性感演出，他笑言拍攝期間也不敢亂望，以免引起誤會：「我唔知佢哋啲衫原來係咁樣，之前造型都冇見過，一見到今日啲衫，嘩！唔好亂望！（益你？）係益觀眾啫，同令我哋呢啲拍戲嗰陣開心啲，哈哈！（多親熱戲？）少少，錫下啫，冇激烈場面。」問他為HOY TV演首部省招牌作會否感壓力？他讚劇本寫得好，加上導演不時即場跟他們對戲夾位，故相當放心。