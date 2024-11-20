吳業坤露肉開騷　為胡鴻鈞招親

歌手胡鴻鈞（Hubert）和吳業坤（坤坤）齊齊參加無綫歌唱比賽《超級巨聲》而踏上星途，相交14年終有機會首次合體，於12月8日假麥花臣場館舉行演唱會。日前兩人接受東網訪問，Hubert提議和坤坤的組合名叫：「『KK』，我同佢英名都係『Kwan』。」坤坤則笑問是否「KK樂園」的意思，也想帶住組合名舉行巡唱，不過只屬期間限定，而合體騷將撇開自己個人個騷嘅元素，以向粉絲派福利為大前提，握手、抱抱等近距離接觸不可缺。

兩人揚言屆時定出盡渾身解數，Hubert力推坤坤的肉體：「可以睇吓坤坤嘅成長囉，（咁你唔露啦？）我從來都唔行呢條路線嘅，每個角色不同，佢係視覺，我係聽覺嘅。」而坤坤也樂於接受被安排露體，一年露一次的他謂：「都要啦，又準備唔食嘢，睇吓減到多磅，我哋互補不足囉，負責不同，仲會請識樂器嘅粉絲上台表演完成夢想，好多嘢可以發生，十足個Party咁。」

坤坤曾自爆因和Hubert關係親密，其日籍太太濱口愛子疑呷醋，他重申太太是沒有惡意只是搞笑，還突發奇想叫Hubert在騷上攬攬他來測試太太的反應，Hubert則反問：「佢都唔會有咩反應，唔通佢衝上台？睇見佢老婆咁緊張佢，都戥佢開心，不過如果有任何家庭糾紛都可以搵我傾訴。」

問到坤坤可有日本妹介紹給Hubert？坤坤又有新諗頭，指如舉行巡唱，不妨每站都舉行招親大會，可節省「溝女」時間，又覺得Hubert最適合自主及智慧型女友：「唔好打擾佢，要聰明啲嘅女仔，身形嬌少啲，（樣貌呢？）佢以前嗰啲就…未見過，但細個時我哋有討論過。」Hubert則謂只要坤坤介紹就喜歡，而他對感情抱隨緣，問可有人追求？他說：「講出嚟好瘀，係冇囉。」

最後談及表演嘉賓，問到可考慮請共同好友吳若希？Hubert無情謂：「佢未入到今次嘅主題，雖然我哋係好Friend。」坤坤再踩多腳：「佢唔入流，因為我哋想請『巨聲幫』啲朋友如林欣彤、陳國峰等。」至於許廷鏗 （Alfred）可是邀請之列？坤坤則謂會廣發英雄帖，又指今次的騷不止兩人，其實是很多歌手朋友的14年，但有謂兩人似跟Alfred疏遠了？坤坤就覺得只是Timing問題，直指Alfred有自己公司會很忙，正如不是開騷，他跟Hubert亦少傾偈，Hubert認同謂：「坤坤比較忙，（你哋相愛喎?）深愛你，卻愛不到。」

場地提供：囍雲軒－HEYA