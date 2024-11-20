老戲骨米高堅寫自傳　公開大讚湯告魯斯是最後的明星

英國老牌男星米高堅（Michael Caine）最近推出自傳新書《Don’t Look Back, You’ll Trip Over》大講前塵往事。其中他點名大讚後輩荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）為人謙厚懂得尊重前輩。

今年91歲的米高表示與「靚佬湯」40年前首次見面，當時在舊作《Educating Rita》一個活動上與他見面，即對他大有好感。米高表示：「我當時一轉身見到有位後生演員，非常有禮貌，提出點樣唔會曇花一現嘅問題。佢係湯（告魯斯），佢嗰時應該係拍攝《乖仔也瘋狂》（Risky Business）嘅時候。佢特別之處，佢態度好好，有種泰然自若感覺。佢確實係影壇中最後嘅真正明星之一。啲人會去睇一部電影，只因為佢喺其中。畢彼特（Brad Pitt）係明星，摩根費曼（Morgan Freeman）亦有呢樣特質。如今呢種人太少...」

米高堅表示最令他感動就是去年，在太太Shakira的特別安排之下邀請到湯告魯斯為他慶祝90歲生日一同食晚飯。米高堅是英國在世的國寶級演員之一，從影超過70年，主演過150多部作品，其中他憑1986年的《姊妹情深》（Hannah and Her Sisters）與1999年的《總有驕陽》（The Cider House Rules）兩度獲奧斯卡最佳男配角。