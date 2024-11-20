陳偉霆健身過度受傷　現身谷劇被圍堵

藝人陳偉霆（William）10年來首次返港拍劇，夥拍劉雅瑟及馮德倫等演出劇集《太陽星辰》。該劇於今日正式上架，身為男主角的William自然落力配合宣傳。日前該劇於內地舉行試映會，連放兩集試口碑，全場爆滿之餘，不少劇迷更大讚劇力十足，男主角更是驚喜現身。

William的出現哄動全場，卻被發現步伐緩慢，原來是健身過度令腳部受傷所致。席間他不單為導演充當普通話和粵語翻譯，又透露將接演劇集《老九門2》，尚要留守內地繼續開工。談到《太》劇拍攝過程，因要帶出香港情懷，團隊幾乎走遍港、九及新界取景，不過William自言很值得。當問到角色與本人的最大差別時，他搞笑答道：「我沒有女兒，亦沒有老婆。」

與女兒女婿晒溫馨

完場時，William與全場大合照，劇迷意猶未盡，趨前圍着他索取簽名，William自然來者不拒。有粉絲趁機祝日內生日的他39歲生日快樂，William即打趣：「不用說數字吧！」另外，《太》劇近日流出不少花絮，William、「女兒」劉雅瑟及「女婿」朱鑑然一家三口同框拍攝宣傳照，William又主動氹扮演劉雅瑟童年的小演員耍樂，父愛氾濫。