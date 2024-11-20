第四屆「香港潮州節」　五天盡覽潮汕文化

【特約報道】為慶祝中華人民共和國成立75周年，由香港潮屬社團總會主辦，特區政府文化體育及旅遊局，民政及青年事務局、廣東海外聯誼會、國際潮團總會、國際潮青聯合會為支持機構，汕頭、潮州、揭陽、汕尾四市海外聯誼會合辦，潮總轄下包括46個屬會協辦的第四屆「香港潮州節」，由即日起至11月24日一連五天在香港會議展覽中心新翼展廳1DE舉行，透過地道的潮汕美食、精彩的潮人潮事、帶有民俗風味的非遺文化表演和展覽，帶你全方位感受潮汕文化的獨特魅力！

承接過去三屆的成功經驗，第四屆「香港潮州節」規模更大、內容更豐富，並以「潮韻相傳」為主題，推廣潮汕四市多姿多采的文化特色，希望透過「世界潮人攝影展」、「百潮匯展——潮100+1」、「潮人家宴」、「潮人潮事 潮繫家國」、「潮州美食」、「潮食潮煮」、「功夫茶」、「潮州戲」、「英歌舞」等一系列精彩活動與公眾互動，讓廣大市民品味潮汕四市衣食住行以至豐厚的歷史文化底蘊。

提到潮汕，不禁令人想到各種極具「潮」味的美食。本屆潮州節亦重點推廣潮人品牌產業，屆時，超過150個展銷攤位將遍布展廳，其中超過一半來自粵東四市——汕頭、潮州、揭陽、汕尾，確保產品的正宗地道，讓市民徬彿置身於潮汕地區，感受原汁原味的文化氛圍，從令人垂涎的潮汕美食之牛丸、魚蛋、滷水鵝、魚皮餃、綠豆餅、單叢茶、糕點、粿類，到精雕細琢的木雕、手拉壺、潮繡、陶瓷等精緻工藝品，絕對能選到心頭好，將潮汕的「文化」帶回家！

另外，本屆潮州節還精心策劃了一系列精彩紛呈、具觀賞性的活動，如「潮人家宴」邀請來自潮汕的潮菜烹飪大師，以精湛的烹飪技巧製作十二道傳統潮菜；「香港潮劇情懷展」不但回顧潮劇、潮語電影在香港的發展歷程，更會展出4套80年在本港製作的精美戲服；「百潮匯展——潮100+1」則由國際知名設計師靳埭強與百位華人設計師及藝術家，以現代設計的語言詮釋「潮」字的豐富內涵。此外，還有氣勢豪壯、氣氛熱烈的「英歌舞」表演，寓意深遠的潮州功夫茶文化和歷史悠久的潮劇等表演。

為吸引年輕一代的參與，大會特別設立了極具潮人潮氣的潮流專區「潮屬冰室」，打卡必選！另外於20號及23號邀請《中年好聲音1》季軍得主羅啟豪和人氣歌手曾比特到埸演唱，與入場人士一同體驗潮汕魅力。同時又安排了動感十足的街舞、音樂等表演，粉絲可別錯過！

詳情請參閱：

潮州節

香港潮州節

日期：2024年11月20日至24日

地點：灣仔會展 Hall 1DE

時間：

11月20日-23日（星期三至六）上午10時至晚上8時

11月24日（星期日）上午10時至下午5時