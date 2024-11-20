台慶︱鍾翠詩拎獎金買六合彩　蔡潔紅雨浸車焉知非福

無綫《萬千星輝賀台慶》昨晚（19日）圓滿結束，當中台慶大獎由落選港姐鍾翠詩贏得43萬銀行存款，加上獎品總值超過50萬，相當幸運。蔡潔則奪得價值28萬的電動車，新人馮顯藝則贏得機票和獎品超過17萬。

贏得台慶大獎的鍾翠詩覺得相當幸運，自己也意想不到，因過去一直沒有抽獎運，直到早前港姐慶功宴才抽中獎金，會請家人、港姐朋友食飯，其餘會儲起來。問到怎樣獎勵自己？她笑說：「可能會投資買股票，但其實自己都唔識嘅，或者會買六合彩。」

蔡潔今年5月份駕車遇上紅雨被困，愛車更因而報銷，事有湊巧她在台慶卻贏得電動車，她說：「感覺好神奇，好似畀番架車我，因為之前先浸咗架車。」蔡潔透露其實已經買了新車，會再考慮怎樣處理這部電動車，特別要請胡定欣食飯和載她去兜遊車河吃好東西，因為是對方抽到她。5月時遇水浸被困的她直言現在對落雨有陰影，落雨情願不駕車，改為坐的士。

另外，金牌司儀黎芷珊走訪烏克蘭和以色列經歷戰火洗禮的地區拍攝的節目《戰場上》，疑被質疑話題偏頗，節目遭腰斬，改由王祖藍節目頂上。無綫總經理曾志偉現身台慶時首度回應此事，對芷珊無份擔任台慶司儀一職，志偉解釋另一節目《芷珊有約》在印尼和新加坡獲獎，芷珊代表去印尼領獎，麥美恩就會去新加坡，透露之後東華活動就會見到芷珊。問《戰場上》會否再播？志偉表示：「要再傾吓圥決定，後面片未剪好，唔想喺台慶時咁。（有冇諗過咁嘅反應？）應承得拍冇諗過，無機會見後面就咁大反應，唔想製造太多話題。（同芷珊、監製和攝影傾番？）當然有，每個節目都出好多力，大家唔想有咁嘅事，社會有反應都要取捨。（派一隊去俄羅斯？）慢慢睇到後面乜都有，只係冇機會睇到。」

提到昨晚的台慶是自己想像的效果，配合主題「回家」，好多舊面孔返來包括：盧海鵬、廖偉雄、林峯和鄧英敏等，有這班舊同事氣氛好開心，他說林峯好忙，他剛好做完演唱會，不用太花時間做綵排，但就要請他的dancer，因為他要求好高。今次台慶共有16位司儀，當中老中青、有舊有新面孔，好像有顧紀筠、林曉峰，又有今屆港姐冠軍倪樂琳，由舊人帶新人，做到傳承支持新人。志偉有很多部分都喜歡，其中新人部分最感人，「頭先我去洗手間，見到啲同事，佢哋做乜年年都搞喊佢哋。」指「全台力撐潛質男女藝人」是藝人互相投選，希望藉此鼓勵新人。另問到近日疑遭雪藏的炎明熹的合約問題，則未有回應。