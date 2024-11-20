張敬軒返港後急趕到醫院探長輩：用我嘅幸運去換佢打勝仗

歌手張敬軒剛完成澳門演唱會返港，尋日（19日）佢忽然用社交網緊急呼籲，叫大家為一位佢好敬重嘅長輩集氣送祝福，希望對方能戰勝病魔。佢留言：「今日返咗公司，跑咗醫院，返到屋企。感恩神所賜嘅溫飽、生活嘅條件以及生命當中嘅平安！我有一位好親愛好親愛嘅長輩好需要集氣祝福，佢對我恩重如山，如果您行過路過， 可唔可以留低我一個紅色心心喺度，我願意用我嘅幸運以及我所得到嘅愛，去換佢呢一關要打勝仗🙏🏻🙇🏻‍♂️ 衷心多謝大家！❤️」相隔12小時後，已獲得逾3.4萬個Like，號召力強！

張敬軒亦見到大家嘅祝福，感動留言：「真係好感動，好多謝大家！願呢一份嘅能量相互轉換，各位獻出嚟嘅愛會返回到各位嘅生活當中，平安、喜樂、幸福常與各位同在❤️」

其實張敬軒對身邊人照顧無微不至，盡心盡力不斷幫助身邊人，更被封「樂壇社工」。如前年MIRROR紅館演唱會發生事故，張敬軒即聯絡專業輔導及顧問，向當晚有份演出嘅舞者提供心理輔導，幫助大家走出陰霾。2018年舉行演唱會期間，以《預言書》向一位不敵癌魔嘅歌迷Toby致敬，對方患病期間，佢亦曾到醫院探望及一齊錄歌，演唱會上又同跟已故嘅Toby隔空對唱，千人感動。佢又曾應歌迷要求，同一位患癌教友見面鼓勵，並於後台安排祈禱房，為對方祈禱。2021年，張敬軒被讚揚為好友經常出入醫院嘅父親及年邁母親私下租車及僱請司機專程接載兩老往返醫院，為減輕朋友生活壓力及心理負擔，更同朋友表示係自己嘅車同司機，善心無人能及。