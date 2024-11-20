大派唇印Tee！Lisa港騷試食菠蘿包：我想食多個

韓國人氣女團BLACK PINK的泰籍成員Lisa早前展開首個個人亞洲巡迴見面會，日前舉行的高雄見面會長僅80分鐘，全晚只唱5首歌，引起台迷不滿，指她騷後吃火鍋的時間比活動時間還要長，而昨晚（19日）她在亞洲國際博覽館Arena舉行香港場，亦是今次巡迴見面會的尾站，見面會連最後播放影片的時間亦剛好是80分鐘。

昨晚她以黑色露腰裝襯短打和毛毛長靴性感現身，例牌大晒小蠻腰和長腿，她先用英文說：「What's up Hong Hong？Are you ready？」之後便唱出《LALISA》，唱畢後便和粉絲打招呼，聲沙沙的她坦言喉嚨狀態不佳，她回想曾在同一場地與BLACK PINK隊友開騷，所以特別興奮：「好掛住佢哋！」

她在品嘗地道美食的環節試食了一口菠蘿包，她亦似乎食得十分滋味，更說：「我想陣間再食多個。」她又公開多張花絮照，包括她早前出席國際內衣品牌Victoria's Secret（VS）內衣騷時的照片，以及她與南非女歌手Tyla的合照，而經常在社交網上載靚相的她亦即場擺出靚靚甫士給粉絲狂影。

昨日的Dress Code（衣着主題）是花，5名在騷前紅地氈環節脫穎而出的粉絲獲邀上台，最後由來自泰國的粉絲獲得最多掌聲勝出，Lisa與勝出粉絲影拍立得及送上簽名碟，而其餘4名粉絲亦獲送贈簽名碟，其後Lisa亦向台下粉絲派福利，將親吻過的白Tee拋到台下。

Lisa在見面會上賣關子指見面會尾段會有驚喜，叫大家不要離場，而活動結束後現場播放影片，最後有「ALTEREGO」和「02.28.2025」的字句，而騷後事務所宣布她將於明年2月28日攜大碟《Alter Ego》回歸樂壇。