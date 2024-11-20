【簡潔生活學】環保長知識

環保知識或相關產業，發展愈來愈成熟，不再局限垃圾分類、慳電慳水、少用紙張等等，範疇已經很廣闊。早兩、三個月前，某電視台推出了一個環保資訊節目，內容也多元化，例如有校服回收再造、環保木品牌、家電維修、可持續產品設計、純素護膚品牌、社區二手書店等等，約半小時一集，輕輕鬆鬆長知識。

有幾集內容令人深刻，例如：第一、二集介紹的校服回收再造，受訪者是一位社企創辦人Emma，她由小到大，已經很注重環保，她說因為爸爸是木工，所以自小就學會將傢俬改造，不過當時不流行叫環保，只是廢物利用而已。

到後來，以情侶檔（現任老公）參加創業比賽勝出，便逐步將自己的環保理念由夢想變成事業。而她跟另一半創辦的公司，主要是透過回收二手校服及企業制服等，升級改造成新產品，例如用舊校服改造成小熊公仔穿着的迷你制服或便服，成為了有特色的畢業紀念品，也有按企業或時裝品牌的客戶需求，將舊衫改造成環保袋、筆袋、咕𠱸，甚至配飾如帽子、卡片套等等，作為員工或送給客戶的節日紀念品，做到物盡其用。

除此之外，另一集訪問了一間可持續產品設計工作室，除了主力研發一些環保產品，例如：可重用飲管、餐具及太陽能小夜燈等，也會舉辦各種長期或短期的工作坊或講座，創辦人Vincy和Eddie，認為推動環保，最重要是由教育下一代做起，從小養成環保意識及習慣。他們提供多種類型的工作坊，包括環保科學、有機蔬菜種植、盆景製作等，除了可認識環保、污染、碳排放方面的知識，也可了解可再生能源應用，啟發創意。Vincy說最難忘有一次為小三學生舉辦講座，因為一般學生都較被動，每次問有甚麼問題都沒有反應，但那次卻發現他們認真做筆記外，也主動提出多個升級改造的想法，感到很開心和欣慰。

對這個環保節目有興趣，可以上網重溫一下。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務公司創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

-認證私人健身教練

-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

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