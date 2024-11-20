【不斷旋轉，持續發展】　香港摩天輪營運商與友邦保險未來五年繼續致力發展活力海濱

香港摩天輪及AIA Vitality 公園毗鄰中環新海濱三號地段，TECL 將與恆基兆業地產有限公司緊密合作，將香港摩天輪和中環新海濱三號地段連接，為訪客帶來無縫穿梭體驗，打造開放共享空間，提供藝術文化體驗及多元公眾活動。（客戶提供）

【營業資訊】香港摩天輪營運商The Entertainment Corpora6on Limited（「TECL」）聯同冠名贊助商友邦保險公佈該海濱標誌景點未來五年的發展大計。新營運期由2024年11月1日開始，為期五年，發展強調與眾同樂、社區凝聚及綻放文化活力的愉快體驗。友邦保險持續支持下，摩天輪未來五年的票價將維持在每程20港元，讓訪客可繼續以大眾化價錢乘坐摩天輪飽覽香港迷人景緻。

TECL 及友邦保險很高興能夠參與中環海濱的未來發展，期望為香港增添活力。

友邦保險集團首席市場總監施斌陞 (Stuart A. Spencer) 表示：「友邦保險深感榮幸能夠參與活化海濱發展，並延續對香港摩天輪之贊助。香港摩天輪聯同AIA Vitality 公園及AIA Vitality 健康總部，令社區不斷壯大，真正體現我們幫助大眾實踐『健康、長久、好生活』之目標。」

TECL 首席執行官Randy Bloom 表示將與友邦保險緊密合作，發展一個與眾同樂且充滿活力的維港海濱，保持香港摩天輪作為香港地標及世界級景點的地位，繼續深受本地及海外遊客愛戴。

Randy Bloom 表示：「香港摩天輪與毗鄰海濱發展項目整合，並繼續致力提供更多元的社區康體及健康活動以及藝術文化空間，未來五年營運期將提供寶貴的機會，讓我們打造嶄新、高質的訪客體驗。我們期待與友邦保險和其他合作夥伴攜手實現這些目標。」

營運七年，精益求精

TECL 營運香港摩天輪七年以來，不斷精益求精，創下不少重要里程碑，成績斐然。

遊客人數創歷史新高

香港摩天輪自2017 年起已接待 8,981,642 人次，僅在去年便有2,284,000 名香港居民和海外遊客乘坐，創歷史新高，其滿意度高達94%。我們預計明年上半年訪客人數將突破 1000 萬，熱切期待慶祝這激動人心的重要里程碑。

備受讚譽的旅遊景點

香港摩天輪近日獲香港旅遊發展局評為香港五大熱門景點之一 (排名較2018 年的第11位大幅上升)，鞏固其作為旅客必到景點的地位，在國際舞台上展現香港並為旅客帶來難忘的體驗。

豐富多元及具吸引力的活動

AIA Vitality 公園已成為綻放活力的活動埸地，通過舉辦無數成功的活動吸引本地及海外遊客，將中環海濱升級為娛樂熱點，其中包括舉辦戶外影院「The Grounds」及「冬日摩天輪」等活動。

社區凝聚

AIA Vitality 公園致力提升社區歸屬感和幸福感，透過舉辦免費健康活動、支持本地社區及慈善活動、以及與非政府機構合辦活動等，令大眾生活更豐富充實。自2023 年1月以來，已有超過 88,000 人參加AIA Vitality 健康總部的活動。

未來五年

未來五年，TECL 承諾繼續投資發展該重要景點，打造一個凝聚大眾歡樂、綻放活力的中環海濱：

綜合性海濱目的地

TECL 將與恆基兆業地產有限公司緊密合作，將香港摩天輪和中環新海濱三號地段連接，為訪客帶來無縫穿梭體驗，打造開放共享空間，提供藝術文化體驗及多元公眾活動。

鄰近香港摩天輪的中環新海濱三號用地，由恒基兆業地產有限公司發展及管理，該綜合項目以「橋」作為設計概念，旨在打造一個世界級海濱地標，連接中環商業區至海濱，並提供嶄新的零售和餐飲體驗、國際級辦公大樓、大型戶外綠化休憩空間，以及綜合文娛藝術設施，為未來的中環增添活力與色彩。

香港標誌景點

TECL 將繼續與香港旅遊發展局、旅遊事務署、海濱事務委員會及第三方活動主辦機構緊密合作，確保香港摩天輪及AIA Vitality 公園繼續吸引來自世界各地的遊客到訪，成為香港的標誌、訪港旅客的「必遊」景點。

AIA Vitality 健康總部和社區

繼續與長期夥伴友邦保險合力推廣「健康、長久、好生活」，AIA Vitality 公園將舉辦更多開放予公眾參與的健康活動，並繼續推出更多免費的康體課堂及節目。

場地升級

場地升級包括優化排隊安排及提升訪客體驗，提供歷史文物展覽和活動，安裝太陽能板供電，進行「屋頂綠化」工程以減少用電，以及收集雨水供場地使用。

發展蓬勃的活動、藝術和文化總匯

在AIA Vitality 公園打造一個蓬勃多姿的藝術和活動總匯，包括定期舉辦的標誌性活動、週末市集、現場音樂和文化表演。我們計劃繼續利用該場地，將藝術融入充滿活力的戶外空間，盡展我們社區的藝術和文化魅力。經過精心策劃，我們很高興推出一系列精彩的藝術作品，將擺放在AIA Vitality 公園不同的特定位置公開展示。每件藝術作品不僅帶來視覺享受，亦可引起共鳴，燃點好奇心及激發創意。

慶祝時刻

TECL 為慶祝這個重要里程碑，將於12 月29 日推出香港摩天輪5港元優惠門票，當日所有門票收益將捐贈予 Love 21 基金會。Love 21 乃TECL 長期合作的慈善夥伴機構，致力透過運動、營養和其他活動，令唐氏綜合症和自閉症人士得到充分發揮其潛力的機會。

當日，AIA Vitality 健康公園將舉辦三場大型康體課堂，每節課堂可供200 人參加，全部免費。

• 與Pomato 小薯茄程人富和麗英一起參加情侶拉丁舞蹈班：麗英更會以特別音樂表演揭開序幕，然後與他們一起參加充滿活力的情侶拉丁舞班！

• Amber Tang 鄧卓殷帶領進行墊上普拉提：由普拉提導師和2018 年香港小姐亞軍Amber Tang 帶領，一起參加墊上普拉提，既輕鬆且著重正念的健康運動，增強核心肌肉、改善姿勢並伸展身體不同部位。

• 合家歡卡普耶拉： 巴西戰舞（Capoeira）：由香港卡普耶拉學校主辦，結合武術及舞蹈的課堂，乃AIA Vitality 健康總部深受大眾歡迎的活動。學習一些基本卡普耶拉動作後，學員即可隨著節拍舞動，適合一家大小一同參與。

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