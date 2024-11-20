遊冰島睇極光　Chill歎饗宴

在太陽風暴引發的強烈磁暴加持下，今年極光特別絢爛壯麗。而高緯度地區是欣賞極光熱門地，首推是冰島。無他，冰島是全球唯一、全國國境都位處極光圈內的國家，即使在首都雷克雅未克（Reykjavík）只要坐1小時車或是乘船出海置身極少光害環境，便可看到極光。比起其他如芬蘭拉普蘭、挪威特羅姆瑟和加拿大耶洛奈夫要長途跋涉深入北蕪的熱門地，輕鬆方便及容易得多。難得飛到冰島，觀賞極光之餘，當然也要一嘗當地好滋味。

星級店中店

冰島首都雷克雅未克共有7家米芝蓮推介餐廳，喜歡吃現代料理的話，那便不可錯過藏身在Laugavegur大街上Amma Don酒吧後面的一星米芝蓮餐廳ÓX。進入餐廳的「大門」設在酒吧內，打開門看到開放式廚房及17個座位U型大餐桌，代表你搵啱門了！設計最大特色是讓食客可近距離見證每一道菜的誕生及與主廚Thrainn Freyr Vigfusson交流美食心得。

餐廳每星期只營業4晚，逢周三至周六，其中周六還會加開午餐時段。入饌的時令食材以冰島海產及農產為主，每一道菜皆傳遞着向大自然致敬訊息。例如他採用來自冰島西峽灣的人手潛採扇貝，放上發酵歐防風（又名歐洲蘿蔔）及冰島種植的芥末根，配搭以芥末葉子製成醬汁，並以芥末花作裝飾。冰島海產豐富，又名冰島龍蝦的海螯蝦是其一，大廚將蝦肉輕炙，巧妙地配上當地海帶及焦化牛油烹調的醬汁，鮮味和風味即時倍升。他更以當地肉眼最嫩的上蓋肉「肉眼蓋」，烤製出一道充滿風味兼同時展現冰島北部原始環境的終極美食。甜品亦特選在冰島生長、擁有紅色長莖的大黃（Rhubarb）炮製，為充滿冰島風情的盛宴劃上完滿句號。

古食譜餐膳

Matur og Drykkur是一間米芝蓮推介餐廳，開設在Grandi舊港區一幢1924年建成、前身為舊鹹魚廠的Saga Museum歷史博物館建築內。餐廳取名自一本已出版77年的冰島經典烹飪書，只在每個星期四至日晚餐時段營業，主打供應啟發自這本古老食譜、具創意和現代風味的變奏傳統特色菜。

餐廳現由主廚Helga Sigurðardóttir主理，以時令食材炮製的六道菜嘗味菜單，用以入饌的食材皆是來自當地農民及漁民，而香草和海藻等則是野生採摘得來。必試推介的冰島馬肉他他，配搭發酵歐白芷籽、發酵芥末忌廉、醃菜及薄烤餅，為軟嫩馬肉，添上微辛中又帶點酸甜的爽脆口感。馴鹿炸肉餅配上淡綠色的松葉醬和鮮紅色的果子，外層酥脆，內層鹿肉軟腍，開胃不油膩。自家醃製三文魚配醃製紅菜頭片、酸忌廉和薑汁爆珠，無論質感和味道比煙三文魚更多層次。以濃稠的洋葱多蜜醬汁配搭幼滑薯蓉，面層灑上因味道如松露而被稱為「海松露」的紅海藻乾碎，其獨特而濃郁的香氣即時令菜式變得不平凡。

新派創意饌

至於位於雷克雅未克唯一獲得米芝蓮一星兼綠星餐廳DILL，同是開設在熱鬧的Laugavegur購物街，跟ÓX更是幾步之遙。餐廳以北歐常見香草食材蒔蘿（Dill）命名，隱藏在一幢4層高建築的1樓，由主廚Gunnar Karl Gíslasson於2009年創立和主理，專門提供創意新派北歐美食。

例如他以冰島西部Ísafjörður小漁村傳統魚乾刨製的魚鬆，配搭以香草油醃製的青蘋果，顛覆了沉悶的魚乾和牛油傳統配搭。他又以經鹽焗及牛油烤製的洋葱，配醃製山桑子（又稱歐洲藍莓）果漿、焦糖酸忌廉、魚子醬和牛至，透過這巧妙的組合將平凡不過的洋葱，變成一道不平凡的菜式。配上醃紅蘿蔔的焦糖洋葱蛋糕，除了放入忌廉芝士，還採用僅在冰島北部偏遠地區生長的杜松莓（Juniper Berries），酸味和甜味完美平衡。用冰碗來盛載的煙熏雪糕，放上蒔蘿、馴鹿苔（Reindeer Moss）和海鹽，為清新的雪糕添上獨特的氣息。